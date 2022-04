Musica, libri e arte: cosa fare in Toscana, Umbria e La Spezia fino al 30 aprile

Firenze, 25 aprile 2022 - In battello lungo l'Arno ma anche in Casentino per scoprire tesori artistici, senza dimenticare la buona musica. La settimana che va dal 25 al 30 maggio è ricca di appuntamenti, dislocati su tutto il territorio della Toscana e dell'Umbria e di La Spezia. E ci sono eventi per tutti i gusti, anche per gli amanti dell'arte e dell'artigianato.



Firenze 25 aprile

Mauro Mariani salirà sul podio dell’Orchestra da Camera Fiorentina, lunedì 25 aprile (ore 21)all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze, per un concerto dedicato a musiche di Mozart e Barber, solista Marco Lorenzini al violino. Al centro del programma due partiture di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Concerto per violino e orchestra n. 4 K 218”, col suo procedere ora energico ora melodico dello strumento solista - affidato a Marco Lorenzini - e la “Sinfonia 28 in do maggiore K.V. 200” in cui è possibile scorgere quella festosità tipicamente cortigiana dell'epoca mozartiana. Apre le serate la “Serenata per archi op. 1” di Samuel Barber.



Firenze 26-30 aprile

Al Teatro Goldoni di Firenze, da martedì 26 a domenica 30 aprile, va in scena una "Locandiera" ambientata negli anni Cinquanta. Il regista Luca De Fusco ha trovato un’analogia tra la freschezza e l’ottimismo della nascente borghesia italiana del Settecento descritta da Carlo Goldoni e quello della borghesia italiana degli inizi del boom economico del secolo scorso. La trasposizione rivitalizza il testo goldoniano e ne dimostra l’eternità. Orari: da martedì a sabato alle 20,45, giovedì alle 18,45 e domenica alle 15,45.



Lucca, 27 aprile

Fino al 27 aprile (orario 9-20) nel centro storico di Lucca c'è il tradizionale appuntamento con la mostra mercato dei fiori e dei dolci di Santa Zita, patrona della città. Esposizioni floreali e bancarelle troveranno spazio in piazza Anfiteatro, piazza Scalpellini, piazza San Frediano e via Fillungo, mentre nelle piazze San Frediano e Scalpellini ci saranno i giardini allestiti in collaborazione con Opera delle Mura, in piazza Anfiteatro i protagonisti saranno 11 espositori florovivaistici che metteranno in vendita piante, fiori, semi, bulbi, peperoncini e tanto altro.



Firenze, 28 aprile

Giovedì 28 aprile alle 18, all'Accademia di Belle Arti di Firenze si terrà la prima presentazione di "Laura Antonelli. L'amore, l'incanto, l'oblio", biografia romanzata della diva triste, dal successo clamoroso di "Malizia" all'amore con Jean Paul Belmondo, fino al ritiro dalle scene. Il libro uscirà il giorno stesso per Morellini Editore, all'interno della collana Femminile Singolare, dedicata a figure di donne. L'autrice Sara Gazzini, scrittrice e voce nota di Radio 2, dialogherà con l'attrice Gaia Nanni nell'ambito degli incontri de La città dei lettori.



Spezia

Al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” è visitabile la mostra "Fossilia". Nella ricorrenza del centenario della morte del grande scienziato spezzino Giovanni Capellini, il Comune della Spezia e l'Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini” ne onorano la memoria con una mostra che illustra la vita, l’instancabile attività di ricerca, il contributo alla formazione del Museo Civico e delle collezioni archeologica, etnografica e di storia naturale. Orari: giovedì 10-12,30, venerdì, sabato e domenica 10-12,30 e 16-19. Info: 0187.727781.



Anghiari (Arezzo)

"Anghiari Arte Artigianato" è la celebre mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina Toscana, giunta alla 47esima edizione, in programma fino al 1° maggio. Ubicata nei fondi disseminati nel borgo medievale di Anghiari, la manifestazione richiama ogni anno numerosi visitatori a conferma della sua importanza nel settore dell'artigianato di qualità. La mostra è l'occasione per ammirare il meglio del 'fatto a mano', una vasta gamma di prodotti artigianali selezionati con cura nei settore del legno, cuoio, ferro battuto, ceramica e metalli preziosi. Orari: prefestivi e festivi dalle 10-19,30, feriali 10-12,30 e 15-19. Info: 0575.749279.



Terni 28 aprile

Nell'ambito della rassegna "Visioninmusica", il 28 aprile (ore 21) all'Auditorium Gazzoli di Terni, Gianni Iorio (bandoneon) & Pasquale Stafano (pianoforte) saranno interpreti di "Mediterranean Tales": un concerto costruito su storie di persone, di incontri, su passioni, pensieri e amore, tradotti in composizioni originali come un viaggio nel tempo e nello spazio dell’universo musicale: dal jazz alla world music, dalla musica classica al pop, con un’atmosfera mediterranea come elemento comune



Assisi (Perugia) 29 aprile

Il 29 aprile (ore 21) al Teatro Lyrick di Assisi, l’ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno proporrà “The Legend. Tribute to Morricone”, una viaggio tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni: la potenza evocativa di “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il West”, “Nuovo cinema paradiso”, “The hateful eight”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più”, “Malena”. Sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del maestro Ferdinando Vietti e la tromba del maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon che eseguirà il solo di “Love Affair”.



Casentino, 30 aprile

Sabato 30 aprile è in programma un'escursione in Casentino, per conoscere da vicino il santuario e la fattoria di Santa Maria delle Grazie a Stia. Ad Andrea Biondi il compito di guidare gli interessati in questo viaggio, che terminerà con una degustazione di prodotti tipici. La vicenda del santuario è ammantata di fascino e spiritualità: venne infatti eretto per volere del pievano di Stia, insieme al Conte di Porciano, dopo l’apparizione della Madonna il 20 maggio del 1428 a monna Giovanna, una semplice popolana che abitava nelle vicinanze. Per partecipare è consigliata una donazione di 25 euro con pagamento anticipato tramite bonifico bancario o al bookshop dell’ospedale di Santa Maria Nuova.



Pisa, 30 aprile

Il 30 aprile è in programma una visita guidata in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno e ritorno. Sulle tracce del terzo volume di "A giro per Pisa. Storie dal battello, l’Arno dalla sorgente alla foce" (a cura di City Grand Tour, Marchetti Editore), si salierà sul battello che conduce fino alla foce, a Bocca d’Arno. E il fiume racconta molte storie: parla dei navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori. La partenza è alle 16,15 allo Scalo Roncioni (Lungarno Mediceo) e la durata è di circa due ore e mezzo. Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com.