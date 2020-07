Pistoia, 22 luglio 2020 - Anteprima all'insegna della musica per “Spazi aperti”, il ricco cartellone estivo dell'Associazione Teatrale Pistoiese che animerà fino a settembre numerosi spazi di Pistoia e del territorio montano con un programma variegato e multidisciplinare. Mercoledì 29 luglio (ore 21.15) sarà L'Ensemble Le Musiche del violinista Simone Bernardini, membro dei prestigiosi Berliner Philharmoniker, che torna a Pistoia, dopo il successo dello scorso anno, per una nuova tappa della XVI edizione di “Musica nei Borghi”, il progetto dell’Associazione Opera Barga, nato per invitare il pubblico ad ascoltare musica classica di alta qualità in luoghi poco frequentati o raramente utilizzati a questo scopo. Il concerto, realizzato in collaborazione con Istituti Raggruppati, Comune di Barga e con il sostegno di Fondazione Caript, sarà proposto nel Chiostro di Palazzo San Gregorio (ingresso da Via Puccini, 19), fino al 1852 residenza del mecenate e filantropo pistoiese Niccolò Puccini, in seguito ristrutturato come “Conservatorio degli orfani” e oggi sede della scuola media “Marconi”.

L’Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini è un complesso di musica da camera formato da giovani ma già affermati musicisti, membri di grandi orchestre o accademie europee, che si riuniscono in Toscana per suonare insieme la musica che preferiscono, contribuendo a riscoprire luoghi raramente usati per concerti. L'organico dell'Ensemble Le Musiche è composto, nell'occasione, da Anna Molinari, Giulia Bellingeri, Simone Bernardini (violino), Laura Albesano (viola), Angela Park, Sayaka Selina Studer (violoncello) e Curt Schroeter (flauto), con la partecipazione dei giovani violinisti Isacco Burchietti e Sofia Morano. In programma il Concerto per flauto e archi di Alessandro Marcello (fratello del più celebre Benedetto), il Quintetto per archi in do maggiore, op. 163, D. 956 per violino, viola e due violoncelli di Franz Schubert e un omaggio a Ludwig Van Beethoven, nel 250° anniversario della nascita, con un brano 'a sorpresa'. La rassegna Spazi aperti è promossa da Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale, con Comune di Pistoia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Regione Toscana, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Fondazione Toscana Spettacolo onlus (per gli appuntamenti di “Teatri di Confine”), Comune di Abetone Cutigliano, Comune di San Marcello Piteglio, con il sostegno di Far.com, Unicoop Firenze, Toscana Energia e la collaborazione di Direzione regionale Musei della Toscana.

Pa.Ce.