Firenze, 16 dicembre 2021 - Spettacolo, divertimento e solidarietà nell'evento organizzato dal Lions Club Firenze Pitti e dalla fondazione Cure 2 Children per raccogliere fondi in favore del progetto 'Crescere senza confini'. Si tratta di un progetto di supporto onco-ematologico pediatrico nei paesi meno sviluppati. Il testimonial della serata, in programma venerdì 17 dicembre a Villa Castelletti di Signa dalle 19,30, sarà Leonardo Pieraccioni (molto sensibile su questo tema), ma interverranno svariati sportivi e artisti fiorentini, tra cui Lorenzo Baglioni.

Nella splendida location di Villa Castelletti verrà organizzata una serata di gala con cena e sul palco si esibiranno i numerosi ospiti, tra cui Leonardo Pieraccioni. Tra i partner dell'iniziativa da ricordare l’Ais Toscana che organizzerà anche una degustazione di vini selezionati. Per info e prenotazioni fabio@panella.it oppure WhatsApp 3318778472 Fabio Panella presidente Lions Club Firenze Pitti.