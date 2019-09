Firenze, 6 settembre 2019 - “Santo”, cioè separato dalla mentalità corrente del tempo, da quell'istinto ben dissimulato, ma poi tanto operativo, del cercare capri espiatori. Ma anche giovane e “connesso” in un altro modo. Anzi essere giovane, aver fatto un anno di guerra sperimentandone l'assurdità, coltivare e realizzare sogni per cambiare il mondo. Francesco d'Assisi è stato giovane così e per i toscani, offrire il 4 ottobre prossimo l'olio per la lampada che da 80 anni arde davanti alla sua tomba ad Assisi, non sarà ripetere un gesto dovuto, una cerimonia esteriore, quanto piuttosto un'occasione di avvicinarsi a questa figura che sogna la “globalizzazione” del Vangelo e delle sue conseguenze in un mondo in cui il “sovranismo” di allora – se è concessa in termini molto larghi un'attualizzazione delle espressioni – era quello di città vicine e separate.

Sarà il sindaco di Firenze Dario Nardella, a nome dei sindaci di tutti i Comuni della Toscana, ad offrire l'olio.



Il vescovo Rodolfo Cetoloni, che è frate minore, insieme all'altro vescovo toscano e francescano Giovanni Roncari, cappuccino, stanno da mesi lavorando per la Conferenza episcopale toscana e in collaborazione con le istituzioni e il mondo della scuola, sia per raccogliere l'adesione dei pellegrini (saranno 1500 da tutte le diocesi e saranno ad Assisi dal 28 settembre al 4 ottobre, giorno della festa di Francesco) che per lanciare un concorso rivolto alle scuole dal titolo 'Giovani: maestri di sogni'.

La Toscana da San Francesco: lo spot del pellegrinaggio



“C’è stato un gran lavoro di preparazione, e una bella risposta sia da parte delle diocesi sia nell’ambito della Regione e dei comuni toscani” ha sottolineato Cetoloni: il pellegrinaggio infatti coinvolgerà le parrocchie, le varie componenti della famiglia francescana presenti in toscana ma anche le istituzioni civili.



Cetoloni, con l'assessore regionale Cristina Grieco, il direttore generale dell'Ufficio scolastico Ernesto Pellecchia e Carla Gonfiotti, della diocesi di Fiesole, hanno presentato il calendario delle iniziative. Il 4 ottobre, ad Assisi, la Messa solenne presieduta dal cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze e presidente della Cet, e celebrata insieme a 100 sacerdoti nella basilica superiore. Il giorno prima, sarà conferito a Zaira Conti, fondatrice del Progetto Villa Lorenzi, il premio 'Frate Jacopa'. Realizzato un sussidio per gli studenti.



“Ci fa molto piacere sostenere questo concorso” ha affermato l’assessore regionale all’istruzione Cristina Grieco: “Abbiamo dato centralità ai temi del rispetto e dell’amore per l’ambiente e questo trova un filo rosso con San Francesco”. Sostegno convinto all’iniziativa anche da parte del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia: “È un progetto di altissimo valore spirituale ma anche culturale e formativo che sarà in grado di suscitare un buon interesse da parte degli studenti”.



Il concorso è suddiviso in sette sezioni: narrativa, poesia, pittura, fumetto, canzone, fotografia, video. La prima fase darà diocesana. I lavori realizzati dovranno pervenire nelle singole diocesi entro e non oltre il 29 febbraio 2020. Una commissione diocesana esaminerà il materiale, selezionando 25 lavori da inviare alla giuria che sarà costituita a livello regionale.



La segreteria regionale sarà allestita presso il Convento dei Frati Minori in via Giacomini 16 a Firenze.



Ad aprile, dopo la Pasqua, si terrà la premiazione a Loppiano, presso il Centro internazionale del Movimento dei Focolari.



I premi sono davvero speciali: per i ragazzi delle superiori viaggio in Terra Santa; per gli altri giornate ad Assisi e in luoghi che respirano quei valori che saranno approfonditi grazie al concorso.

Michele Brancale

Di seguito la video-intervista a Mons. Cetoloni