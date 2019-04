© Riproduzione riservata

Calenzano (Firenze), 3 apirle 2019 – In occasione delle celebrazioni della Settimana per la Consapevolezza dell'Autismo (dal 2 al 6 aprile), Asa Onlus e Associazione Cuochi Fiorentini-Insieme a voi, organizzano l'iniziativa “Metti un giorno allo St.Art...”, che si svolgerà sabato 6 aprile 2019 in via Garibaldi 7 a Calenzano.“Sarà una grande occasione per stare insieme e sensibilizzare sull'autismo e non solo – dice il presidente di Asa, Patrizio Batistini -. Come Asa abbiamo tanti progetti, alcuni sono già realtà operanti, altri sono in via di partenza, con riconoscimenti importanti anche dalla Regione Toscana. In queste giornate dedicate all'autismo, ci mettiamo in gioco con questa iniziativa del 6 aprile, alla quale spero parteciperanno in tanti”.“Aiutare il prossimo sempre e comunque – aggiunge il Presidente dell’Associazione Cuochi Fiorentini Massimiliano Catizzone – è un motto che ci ha insegnato la Federazione Italiana Cuochi che ha costituito il DSE (Dipartimento Solidarietà Emergenze), pronto a dare supporto sia in eventi di calamità naturale, sia in manifestazioni come questa dove al centro c'è sempre il più debole. Come presidente dei Cuochi Fiorentini sono orgoglioso di dare un contributo operativo a questa giusta causa, voluta fortemente dalla nostra vice presidente Maria Campagna, nella cui organizzazione si è adoperato tutto il consiglio, con il coinvolgimento dei nostri associati e il DSE Toscana, con il suo presidente Gian Carlo Cliceri. Regalare un sorriso non costa niente, ma ti riempie il cuore di forti emozioni e ti fa vivere meglio”."L'approccio alle sindromi dello spettro autistico sta cambiando – aggiungono il sindaco di Calenzano Alessio Biagioli e il vicesindaco e assessore al welfare e alle politiche abitative Enrico Panzi - e finalmente si è capito che per gestire le neurodiversità in modo efficace serve un approccio complessivo. Occorre strutturare percorsi e servizi, in modo continuo e senza interruzioni durante le fasi della crescita, e costruire relazioni sociali per favorire l'autonomia dei ragazzi; su questo tema va creata consapevolezza non solo nelle famiglie coinvolte ma in tutti i cittadini: tutti possiamo fare la nostra parte. La giornata del 6 aprile e la cena evento allo Start di Calenzano saranno importanti anche per questo".Il programma della giornata prevede, dalle ore 15 alle 18, laboratori di cucina per bambini dai 6 agli 11 anni tenuti dai cuochi di Associazione Cuochi Fiorentini, Unione Cuochi Toscani, Dipartimento Solidarietà Emergenze Federazione Italiana Cuochi-Insieme a voi; Mostra mercato delle aziende del territorio. Offerta libera. Per partecipare ai laboratori: Maria 320 838 6141.A seguire, dalle 19.30, cena-evento con letture, interventi e raccolta fondi, a favore del progetto Asa “Facciamo Rete”. In Cucina: Associazione Cuochi Fiorentini. Servizio ai tavoli a cura degli studenti di alcune scuole del territorio fiorentino. Menu: Flan di cavolfiore con cuore di pecorino vellutata di cavolo nero e pancetta croccante; Tortelli di verza mantecati con ragù bianco di coniglio, crema di carote e anice stellato o al pomodoro; Filetto di maiale in crosta di pistacchi con emulsione di aceto balsamico patate e funghi o verdure al forno; Acqua; Vino di Bolgheri; Dolce; Spumante. Contributo minimo 25 euro. Per prenotazioni alla cena scrivere a: info@sindromiautistiche.it con oggetto “Prenotazione Cena 6/4”.Info: info@sindromiautistiche.it, 393 0362064, www.sindromiautistiche.it pagina Facebook https://www.facebook.com/AsaAssociazioneSindromiAutistiche/.Ilaria Biancalani