Empolese Valdelsa (Firenze), 17 aprile 2020 - Alla scoperta del territorio, dell'arte, della scrittura e ancora di musica e cucina, tutto comodamente seduti sul divano o magari in terrazza. A lanciare l'idea, dal titolo «Love you Toscana» è l'associazione culturale Emisfero Destro. In tempi di isolamento da Covid19 ha deciso di mettere su un blog, che strizza l'occhio anche a sport, animali e fotografia, per tenere compagnia a chi voglia seguirlo

In programma ci sono rubriche con uscita quotidiana. Per restare aggiornati con le pagine virtuali basta cliccare sulla pagina Facebook‘ Associazione culturale Emisfero Destro’.

Si comincia il lunedì con ‘Chiave di sol’, una rubrica di musica fra curiosità e interviste dal mondo della musica a trecentosessanta gradi. Lo stesso giorno spazio anche alla lettura terapeutica, viaggio attraverso i grandi scrittori. Martedì, doppio appuntamento con la rubrica di cucina vegana e con ‘Amici di viaggio’, tour alla scoperta di luoghi sempre nuovi in tutta Italia.

Mercoledì è tempo invece di ‘Scrivere è vivere’ per gli amanti della scrittura e giovedì di ‘Guarda ti segnalo un libro’, con tanti consigli per la lettura .Il venerdì sarà il giorno di ‘In cucina con Giò’ e di una nuova tappa dedicata alla cucina vegana. ‘Love you Toscana’ è il pezzo forte del sabato con diari di viaggi toscani fra paesaggi ed emozioni. Gran finale, la domenica con ‘Calcio mon amour’ fra curiosità, novità e dibattiti.