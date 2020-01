Vinci (Firenze), 8 gennaio 2020 - La quinta edizione della rassegna Piccolo Genio è pronta ad alzare il sipario su una serie di spettacoli pensati per bambini e famiglie. Quando? La domenica pomeriggio, dalle 16.30, al teatro di via Pierino da Vinci. Le date da segnare in agenda sono il 12, 19 e 26 gennaio e il 2 febbraio, sempre per la direzione artistica della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con il sostegno di Unicoop Firenze.

La prima domenica vedrà in scena lo spettacolo della compagnia Stilema «Di qua e di là», per bambini dai 3 agli 8 anni. Si prosegue poi il 19 con «Di segno insegno», storico spettacolo della compagnia Giallo Maredi di e con Vania Pucci, il 26 con una nuova produzione di Giallo Mare «ComeLeonardo» testo di Renzo Boldrini, regia di Vania Pucci. Il 2 febbraio sarà la volta di «Cenerentola in bianco e nero» di Proscenio teatro.

Ogni rappresentazione si concluderà lasciando spazio a performance, esperimenti e giochi geniali: alla fine i piccoli partecipanti potranno conquistare il diploma di «Piccolo genio». Ci saranno inoltre delle animazioni con gli operatori della compagnia Giallo Mare al supermercato Coop di Sovigliana sabato 11e sabato 18 gennaio dalle 10 alle13 e al Centro Coop di Empoli sabato 11 e sabato 18 gennaio dalle15.30 alle 18.30, oltre che alle scuole primarie di Vinci e Cerreto anche domani, giovedì 9 gennaio e venerdì 20.

Il costo del biglietto per Piccolo Genio è di 6 euro per il singolo evento, 15 per l’abbonamento ai quattro spettacoli e sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a spettacolo o 13 per l’abbonamento. Per ulteriori informazioni o prenotazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio turistico del Comune di Vinci allo 0571.933285 o scrivendo a terredelrinascimento@comune.vinci.fi.it oppure a Giallo Mare Minimal Teatro.