Morte Diogo Jota, De Gea e la Fiorentina si uniscono al cordoglio del mondo del calcio

Firenze, 3 luglio 2025 - Una tragica notizia ha scosso il mondo del calcio: nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 00:40, è morto Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool. Aveva 28 anni e si era sposato undici giorni fa. Lascia la moglie e tre figli. Il drammatico incidente è avvenuto in Spagna, nei pressi della regione di Sanabria, nella provincia di Zamora. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia spagnola, la Lamborghini su cui viaggiava l’attaccante avrebbe perso il controllo durante un sorpasso, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il veicolo è uscito di strada e ha preso fuoco, generando un incendio che ha coinvolto anche la vegetazione circostante.

A bordo con lui c’era il fratello minore, André Jota, 26 anni, anche lui calciatore professionista in forza al Penafiel. Entrambi sono deceduti sul colpo, secondo quanto riferito dai soccorritori intervenuti dopo la segnalazione dei testimoni. Il rientro in Inghilterra era previsto per la prossima settimana in vista della preparazione precampionato con il Liverpool.

Il mondo del calcio si è stretto al lutto del Liverpool e alla famiglia. In questi minuti davanti allo stadio di Anfiel si stanno recando migliaia di tifosi del Liverpool per porgere fiori, sciarpe e messaggi. Tanti i calciatori e i compagni di Nazionale che hanno espresso il loro dolore. Da Rafael Leao - «Riposa in pace, fratello», a Diogo Costa, «Non ci sono parole», a Danilo, «Non c'è sofferenza sulla terra che il cielo non possa curare», a Diogo Dalot, «Devastante... Senza parole... Tanta forza alla famiglia». Ha già parlato Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, così come il compagno di Nazionale Cristiano Ronaldo. «Tutto questo non ha senso. Fino a poco tempo fa giocavamo insieme in Nazionale, ti eri anche appena sposato. Le mie condoglianza alla tua famiglia, a tua moglie e ai vostri figli. Gli auguro tutta la forza di questo mondo. So che sarete sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André. Ci mancherete». Tutti i club europei si sono stretti in un abbraccio virtuale, compresa la Fiorentina, che ha affidato un pensiero ai propri canali social. «ACF Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa del calciatore del Liverpool e della Nazionale portoghese Diogo Jota». Accorato anche il messaggio di David De Gea. «A volte la vita è troppo crudele».

