Empoli, 5 gennaio 2020 - Un grande concerto per aprire al meglio la stagione 2020 firmata dal Centro studi musicali Ferruccio Busoni. Tre grandi autori, Brahms, Cajkovskij e Prokof’ev, saranno con i loro spartiti protagonisti del primo appuntamento del nuovo anno.

L'appuntamento è per martedì 14 gennaio, alle 21, nel grande salone del Palazzo delle Esposizioni di Empoli: riflettori accesi sui talenti dell’Orchestra della Toscana, diretta dal violinista Dmitry Sitkovetsky, russo, oggi statunitense. Sitkovetsky è un artista sulla cresta dell’onda da quattro decenni, cioè da quando nel 1977, ventitreenne, fuggì dall’Unione Sovietica per poter studiare a NewYork. E’ un direttore e musicista a tutto tondo, che si esprime anche attraverso la stesura di libri, la divulgazione, le trascrizioni, la progettazione di spettacoli multimediali, l’organizzazione musicale. Ed è tanto desideroso di riversare il fascino della musica sul maggior numero possibile di persone da aver ideato una serie di ritratti televisivi di colleghi per il canale nazionale russo.

Tra l'altro, nel corso della sua brillante carriera, Sitkovetsky ha realizzato sia come violinista sia come direttore un’ampia discografia che comprende i principali concerti per violino, numerose opere di musica da camera ebrani orchestrali. E il 14 gennaio porterà la sua arte a Empoli. Il costo dei biglietti per il concerto è di 15 euro intero e 12 ridotto per under 26 e over 65, Soci Unicoop-Firenze. Le prevendite sono già in corso nei punti vendita di Empoli Libreria Rinascita e Bonistalli Musica, oltre che al centro studi musicali Busoni di piazza della Vittoria.