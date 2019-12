Empoli, 19 dicembre 2019 - Il teatro come percorso per superare le barriere e per abbattere i pregiudizi contro ciò che viene percepito come ‘diverso’, forti di una convinzione: sul palco non ci sono differenze. E' questa la filosofia che sta dietro al laboratorio teatrale che vede coinvolti ragazze e ragazzi autistici, pronti a concedere il bis sul palcoscenico del teatro Il Momento di via del Giglio a Empoli.



Dopo l’esperienza positiva del giugno scorso, culminata nello spettacolo “Un Filo di Pazzia”, presentato alla Sala Il Momento di Empoli, la compagnia teatrale Un filo di follia, in collaborazione con l’associazione Autismo Toscana di Empoli e con la partecipazione del Centro Attività Musicali, porta in scena venerdì 20 dicembre, alle 21.15, lo spettacolo intitolato “La strada è la Vita”: racconterà la storia di un clochard, una figura della quale seguire l’evoluzione e sulla quale riflettere, lasciandosi coinvolgere dalla emozionante performance.

La performance è patrocinata dall'amministrazione comunale di Empoli e ripropone il laboratorio come percorso di inclusione sociale per i ragazzi con autismo. Lo spettacolo rappresenta il punto di arrivo di un percorso teatrale previsto dal progetto ‘Teatro e Inclusione’, promosso dall’associazione Autismo Toscana. Hanno partecipato al laboratorio teatrale circa trenta ragazzi di varie scuole secondarie di Empoli.