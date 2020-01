Empoli, 10 gennaio 2020 - Un convegno per accendere i riflettori sui beni culturali e soprattutto su come difenderli e conservarli. Si terrà venerdì 17 gennaio alle 9.30 nel Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri a Empoli, per la regia del Conservatorio Santissima Annunziata in collaborazione con l'Unesco. "Patrimonio culturale: un bene universale da conoscere, tutelare, conservare e valorizzare. Il contributo dei Caschi blu della cultura" è il titolo dell'iniziativa patrocinara del Consiglio regionale della Toscana, dell’Unione dei Comuni e dal Comune.

La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali dell’assessore alla cultura Giulia Terreni, quindi interverranno il dirigente scolastico dell’istituto Santissima Annunziata, Anna Maria Zalli, e il presidente del Club Unesco di Vinci Paolo Sani.

Numerosi gli interventi previsti, tra questi anche quello di Carlo Francini, funzionario del Comune di Firenze, in veste di responsabile dell'ufficio Unesco: illustrerà agli studenti le azioni intraprese dall'agenzia e accennerà al progetto United 4 Heritage e all’impegno dei Caschi blu della cultura. Parlerà anche il maggiore Lanfranco Disibio, comandante del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Firenze, collegandosi alla task force dei Caschi blu con l’obiettivo di far conoscere all'auditorio quello che il corpo fa da decenni sul territorio nazionale e anche internazionale. In conclusione ci sarà poi un breve intervento del professor Matteo Batistini, docente della scuola empolese, che illustrerà un lavoro di rilievo architettonico che sta portando avanti con gli studenti e che ha come oggetto una cappella in stato di abbandono che si trova all'interno del complesso scolastico che si trova fra piazza Matteotti e via Chiara.



Infine la professoressa Giulia Ranfani concluderà illustrando il progetto che la Santissima Annunziata ha intenzione di intraprendere proprio a partire da questo convegno.