Porto Venere, 25 luglio 2019 - Messa in archivio la tappa lericina, il Festival Internazionale del Jazz della Spezia tocca un’altra perla del Golfo dei Poeti. Giovedì 25 luglio, a partire dalle 21, l’appuntamento è nella suggestiva piazza San Pietro, a Porto Venere, con GeGè Telesforo Group in 'SoundzForChildren'. Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, conduttore radiotelevisivo ed entertainer di grande talento, il foggiano GeGè Telesforo (nome d'arte di Eugenio Roberto Antonio Telesforo) è da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica scat (una forma di canto jazz basata sull'improvvisazione vocale), capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater e Bob Berg. Il 5 Aprile 2017 è stato nominato Unicef Good Will Ambassador per il suo impegno artistico a favore di tutti i 'Bambini in pericolo', una delle più significative campagne dell’Unicef. È inventore e promotore del progetto 'Soundz for Children' (cui è dedicato il tour dal vivo), finalizzato alla rimozione di tutti gli ostacoli socio-culturali che impediscono un armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini. Insieme a lui, sul palco, Miriana Faieta (vocal – keys), Michele Santoleri (drums), Pasquale Strizzi (piano-keys), Pietro Pancella (bass), Christian Mascetta (guitar). Pubblica il suo primo album nel 1990, 'Gegè Telesforo', alla televisione invece si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione ai programma televisivi di Renzo Arbore. Sempre per la televisione, lo vediamo in 'Cari amici vicini e lontani', 'Quelli della notte' e nel 2016 a 'Variazioni sul tema'.

Per raggiungere il luogo del concerto è stato predisposto un servizio di trasporto via mare gratuito dalla Spezia. Partenza per Porto Venere dal Pontile Navigazione Golfo dei Poeti (alla Spezia in passeggiata Morin) alle 20 e rientro alla Spezia a mezzanotte. Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è promosso da Regione Liguria, Comune della Spezia, Fondazione Carispezia, Comune di Lerici, Comune di Porto Venere, Comune di Aulla e Società dei Concerti Onlus con il sostegno di Camera di Commercio Riviere di Liguria. L'ingresso all'evento è libero.

Marco Magi