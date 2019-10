Firenze, 1 ottobre 2019 - Domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 11 la Fattoria di Maiano (Via Benedetto da Maiano, 11, Fiesole Fi) organizza il Pic Nic a favore dell’Associazione Tumori Toscana A.T.T. Un’occasione all’insegna della convivialità e della solidarietà per trascorrere una domenica all’aria aperta, a contatto con la natura immersi nei colori e nei profumi dell’autunno.



All'ingresso verrà consegnato il cestino preparato dal Ristorante "Lo Spaccio" composto da schiacciata farcita in diversi gusti, frutta di stagione, dolce della casa e acqua. Gli ospiti potranno accedere al Parco Romantico della Regina con il Laghetto delle Colonne, al Botanic Garden e alla Fattoria Laboratorio con i suoi animali.

Durante la giornata saranno organizzati laboratori ed attività per bambini – in italiano e inglese - a cura di Labsitters.



L’evento, che si avvale anche della collaborazione di Enic Meetings&Events, è finalizzato a sostenere il servizio dell'A.T.T. che dal 1999 cura a domicilio gratuitamente i malati di tumore grazie ad un’équipe poli-specialistica retribuita dall’Associazione stessa e composta da medici, psicologi, infermieri professionali ed operatori socio-sanitari.



Offerta minima Adulti 20 euro, Bambini 15 euro (sotto i 12 anni) comprensiva di ingresso e cestino.

Per info e prenotazioni: Paola Neri A.T.T. 3356586211 – paola.neri@associazionetumoritoscana.it.





Ilaria Biancalani

