Firenze, 8 ottobre 2019 – Aprirà al pubblico giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 18,30, la personale di Onofrio Pepe esposta alla Loggia del Piazzale Michelangelo. “Un panorama aperto verso le stelle” è il titolo dell'evento espositivo, che conta oltre 50 opere, fra sculture e dipinti, e che coinvolge tutti gli ambienti del locale, allestito specificamente a tale scopo dallo studio Atelier16Rosso.



Obiettivo della mostra, organizzata dall’associazione culturale CapraRé dei fratelli Caprarella, gestori dello storico ristorante, è far rifiorire - al fianco dell’attività ristorativa - l’anima museale con cui l’ingegner Poggi aveva pensato e realizzato la Loggia nel 1864. Onofrio Pepe si è rivelato la figura artistica ideale allo scopo: la sua opera, ispirata al tema del mito, si sposa alla perfezione col gusto neoclassico della struttura ottocentesca de La Loggia.



Nato a Nocera Inferiore, Pepe è fiorentino d’adozione e d’elezione da quando, dal 1969, ha deciso di restare a Firenze allestendo il suo studio in San Frediano: un luogo magico in cui si respira ancora la tradizione delle botteghe dei grandi maestri fiorentini.

Artista di fama internazionale, Pepe ha esposto ovunque nel mondo (dagli Stati Uniti al Cile), e le sue opere sono state ospitate di recente nel nostro Museo dell’Opera del Duomo: ora approda al ristorante La Loggia del Piazzale Michelangelo, con la personale “Onofrio Pepe a La Loggia: un panorama aperto verso le stelle”.



Il tema dell’esposizione è il “mito”, un linguaggio che l’artista conosce bene e da cui sceglie significativamente gli episodi più rappresentativi del suo percorso creativo. Attraverso le steli in bronzo, le sculture e i dipinti, Lungo le sale de La Loggia, Onofrio Pepe ci racconta i miti di Icaro, di Apollo e di Leda il Cigno per poi soffermarsi soprattutto su quello di Pegaso che - come spiega il curatore della mostra - Dominique Charles Fuchs, “rappresenta per il poeta la fantasia sbrigliata, l’ispirazione che le Muse compagne di Apollo sapranno trattenere”.



La mostra è un percorso verso l’alto, che attraversa La Loggia in verticale per terminare all’interno del suo gioiello più bello: dalla Terrazza Paradiso, sul tetto della struttura, i visitatori potranno ammirare le due sculture “Centauro” e “Ninfa”, godendo al contempo di un’altra opera d’arte senza tempo, il panorama di Firenze dal Ponte Vecchio fino a Fiesole.



Un ringraziamento alla famiglia Caprarella, è giunto dall'Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi. “Da tempo il ristorante La Loggia ospita incontri culturali, - ha aggiunto - adesso vuole diventare anche un polo importante per l'arte con mostre di rilievo come quella del Maestro Onofrio Pepe. Da queste finestre si vede un panorama unico che permette una relazione vicina ma astratta con la città. La famiglia Caprarella sta valorizzando questo luogo trasformandolo anche in uno spazio d'arte, come voleva l'architetto Poggi nel 1866. E' incredibile che ciò che volevano le istituzioni nella seconda metà dell'800 corrisponda alle linee programmatiche delle istituzioni oggi: portare Firenze in Europa”.



"Quando venne pensata la zona del Piazzale – ha ricordato Eugenio Giani Presidente del Consiglio Regionale della Toscana - l'architetto Poggi lo volle dedicare a Michelangelo Buonarroti. Non solo dando il nome alla piazza ma inserendo al centro la statua del David, circondato dalle quattro statue che proteggono i sepolcri di Lorenzo e Giuliano de' Medici. La Loggia doveva essere il museo deputato a ospitare le opere di questo grande artista. Tuttavia questo non fu possibile perché, con la Breccia di Porta Pia e il successivo trasferimento della capitale da Firenze a Roma, a Firenze mancarono le risorse per completare il progetto e La Loggia si trasformò in un ristorante. Oggi la Famiglia Caprarella ha voluto riprendere l'idea di Poggi, trasformando un bar-ristorante in una galleria d'arte”.



Orari della mostra: Lunedì/Domenica ore 12:00 – 23:00. Info: 055 2342832 - www.caprare.it – info@caprare.it.





Ilaria Biancalani

