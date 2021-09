Firenze, 7 settembre 2021 - Inaugurata da pochi giorni, prosegue nella prestigiosa Sala D'Arme di Palazzo Vecchio, la personale della pittrice Elisabetta Rogai. E' il modo con cui l'artista festeggia il decennale della sua Enoarte, attraverso un ciclo di incontri, conferenze e dibattiti nati dalla collaborazione fra il Comune di Firenze e l’Associazione Nazionale Donne del Vino.

Tutte iniziative che affrontano tematiche attuali che guardano al futuro, come le strategie in vigna e in cantina, il marketing, il turismo, la transizione ecologica e la rinascita post covid.



E le opere di Elisabetta Rogai, che vedono prevalere sulla tela il vino, al posto dei tradizionali colori, hanno incantato letteralmente il pubblico. Fra gli ospiti illustri che l'hanno visitata e apprezzata anche il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella che in un Tweet ha commentato: "Territori, cultura e arte del vino: a Palazzo Vecchio, "l'Enoarte di Elisabetta Rogai". Una mostra unica e sorprendente. Tele di donne e uomini dipinte con il vino al posto dei colori...dando modo al vino di invecchiare".



La mostra, che resterà visitabile fino al 18 settembre, prevede ogni giorno un evento legato al tema del vino. Come quello dedicato alla terracotta che ha visto protagonista Artenova e la zona dell'Impruneta, produttrice per antonomasia. Al centro il rapporto tra vino, arte e storia in un legame tra mondi diversi ma compatibili, presente in tutte le forme artistiche dai tempi antichi.

Rapporti che hanno conosciuto un nuovo impulso, in particolare nel settore del vino in anni più recenti, tali da diventare vere e proprie operazioni di marketing, con cantine realizzate da architetti di grido, performance d’arte nei vigneti e nelle cantine, fino alla ricerca, nelle etichette e nel packaging, di grandi artisti.

Così le giare di Leonardo Parisi hanno avuto un ruolo centrale nell'ambito del G20 dell'Agricoltura a Palazzo Vecchio, in abbinamento all'EnoArte, per raccontare la riscoperta del più antico metodo di vinificazione: quello in anfore di terracotta.



"La Terracotta in terra toscana, - ha spiegato Leonardo Parisi - una terra eccellente e di altissima qualità, ha infatti le caratteristiche ideali per la vinificazione e la maturazione del vino, è un ottimo isolante termico e quindi ha la capacità preservare il vino da pericolosi sbalzi di temperatura, mentre la sua porosità consente allo stesso di conservare una giusta ossigenazione e tutto ciò, poiché la terracotta è un materiale inerte, avviene senza trasmettere alcun tipo di sapore. Cosa che invece non accade quando il vino è conservato nel legno".

"Un metodo che risale agli antichi Greci e Romani - ha aggiunto - che usavano anfore per trasportare e immagazzinare il vino, ma pochi sanno che analogamente impiegavano orci in terracotta, spesso interrati, per la fermentazione e la conservazione dello stesso. Oggi usare la terracotta per la vinificazione significa riscoprire una tradizione antica di secoli e allo stesso tempo valorizzare un materiale naturale e attualissimo che, se usato correttamente, è praticamente eterno.



Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 8 settembre alle ore 11, già dal titolo introduce l'argomento: "L'economia del vino e la sfida post pandemica". Il vino verrà dunque declinato nel suo valore più alto: quello di volano per l’economia nazionale e internazionale - che cerca di uscire dalla recessione mondiale - e che si pone come protagonista assoluto della ripartenza post pandemica.



“L’economia del vino” sarà un incontro fondamentale per intuire il futuro prossimo venturo della rinascita italiana. Quella del vino è stata infatti una delle economie che più sono andate in sofferenza fin dalle prime fasi della pandemia nel 2020.

Il lockdown, la chiusura di cantine, aziende e ristoranti, ha provocato danni diretti e indiretti fin dall’immediato, con ripercussioni nel breve e nel lungo periodo ancora tutte da valutare.



“Il credito bancario e il suo ruolo nello sviluppo dei territori del vino. Storie di successo e prospettive future”. Questo il titolo della tavola rotonda con relatori di fama mondiali come il Professor Stefano Cordero di Montezemolo dell’Università di Firenze, il Dr. Cristiano Iacopozzi Presidente ChiantiBanca, il Dottor Paolo Piazzini Vicedirettore generale di Chianti Banca e la Professoressa Costanza Nosi dell’Università Lumsa di Roma.



Il vino oggi è, non a caso, un indicatore primario dello stato dell’economia di un Paese e non solo perché il suo andamento sui mercati si lega alla crescita dei consumi interni e all’export, ma perché l’impatto dell’enoturismo sull’economia nazionale ha oggi valori che incidono profondamente su tutta la filiera. Il peso della vendemmia e il valore della cantina rappresentano la manifestazione concreta dell’economia, generata dal prodotto vino e diventano paradossalmente valori secondari rispetto a quello in crescita esponenziale dalla seconda metà degli anni Novanta dell’enoturismo.



Il turismo del vino rappresenta da un lato per le cantine una fondamentale leva di comunicazione istituzionale e commerciale, di distribuzione come canale diretto e di crescita includendo degustazioni, accoglienza, ospitalità. Dall’altro, per i territori, una formidabile leva di sviluppo dell’immagine, dell’attrazione e della complessiva offerta integrata (gastronomia, ricettività, artigianato e altro). Oggi, la sfida da cogliere anche in senso strettamente economico è il valore della ripartenza. Cosa ne sarà di quello sviluppo impetuoso bruscamente interrotto su base planetaria dalla sciagura umanitaria del Covid 19 che non ha precedenti?



Ilaria Biancalani

© Riproduzione riservata