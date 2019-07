Firenze, 22 luglio 2019 - Enfant prodige diventato Etoile a diciannove anni, il ballerino ucraino Sergei Polunin, anche attore e modello, è una star mondiale della danza. Il suo talento tormentato gli è valso il soprannome di “bad boy del balletto” e dopo l’esibizione nel video musicale di Hoziers "Take me to Church", diretto da David LaChapelle, ha raggiunto una fama mediatica internazionale.

Per due sere sarà il protagonista di una nuova versione di Sacré, spettacolo in due atti. “Fraudulent Smile” è una creazione del coreografo Ross Freddie Ray su musica klezmer. “Sacré”, il solo di Sergei Polunin creato con la danzatrice e coreografa giapponese Yuka Oishi, reinterpreta la figura del leggendario ballerino Vaslav Nijinsky. Sulle note de La sagra della primavera di Igor Stravinsky, la danza di Polunin esplora il mondo di Nijinskij e riporta in luce le ispirazioni e la musica del glorioso periodo dei Ballets Russes. Info: Inizio spettacolo ore 21,30. Prevendite spettacoli Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)