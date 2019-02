Firenze, 19 febbraio 2019 - Dopo tre anni scanditi da successi importanti e quattro album piazzati al numero uno delle classifiche, Benji & Fede hanno deciso di prendersi una pausa. Non prima però del "Siamo Solo Noise Club Tour", una serie di live dedicata al loro pubblico che ovviamente non poteva non fermarsi a Firenze. Appuntamento mercoledì 27 febbraio al TuscanyHall (ex Obihall), già cornice dei loro ultimi, affollatissimi, spettacoli fiorentini.

I biglietti (galleria numerata 45 euro, parterre in piedi 30 euro) sono disponibili nei circuiti di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Dal vivo i cantanti di "Buona fortuna" spaziano tra brani vecchi e nuovi, acustici e non.

Intanto è uscito “Siamo solo Noise Limited Edition”, la nuova edizione dell’album “Siamo solo Noise” arricchito da quattro inediti (incluso il singolo “Universale”) e da una nuova versione di “Niente di speciale”, che ha scalato la classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, debuttando al primo posto.