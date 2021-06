Firenze, 16 giugno 2021 - «Firenze deve tantissimo al Sommo Poeta. E visto che a causa del Covid non è stato possibile rendergli omaggio come dovuto, è un onore essere riusciti a farlo dedicandogli l’Arcobaleno". Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze presenta gli appuntamenti di "Arcobaleno tra le stelle" la festa promossa da La Nazione, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana per festeggiare l’inizio dell’estate. La manifestazione si svolgerà da venerdì 18 a lunedì 21 giugno e il primo appuntamento sarà appunto nel segno di Dante. Venerdì 18, a Firenze, Palazzo della Lana ospiterà una visita al percorso museale della Società Dantesca e degustazioni a cura dei ristoratori Confcommercio Firenze e Vetrina Toscana.

La serata sarà curata da Luciano e Ricciardo Artusi, con partecipazione sarà su invito, viste le esigenze imposte dalle misure anti-Covid. Oltre alle istituzioni, potranno prendere parte gratuitamente all’evento i primi lettori a inviare una mail a gianluca.rosai@confcommercio.ar.it. "Il programma – continua Cursano – prevede una visita con le nostre guide, che illustreranno la storia dei luoghi, le opere, la biblioteca e alcuni spazi inediti. Seguirà un brindisi nella terrazza panoramica con l’attore Luciano Casaredi che, indossando i panni del Sommo Poeta, accompagnerà gli spettatori alla scoperta della Divina Commedia". Tanti altri gli appuntamenti. Il 21 giugno aperibuffet al tavolo allo Sky Breeze Roof&Pool del Glance e un evento con Andrea Dainelli. Dal 18 (inaugurazione ore 17) al 21 giugno all’Auditorium al Duomo e Caffè Astra al Duomo di Firenze ecco con la mostra "Florence in the World", organizzata dal Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue e promossa dalla Fondazione Romualdo Del Bianco. Per l’occasione, il Caffè Astra proporrà le sue "Variazioni di Spritz". Il 21 giugno, incontro con Corinna Del Bianco, autrice degli scatti, che annuncerà il primo Festival internazionale delle espressioni culturali del mondo "The world in Florence (25 e 26 novembre). Sabato 19 (ore 21), in piazza Duomo a San Gimignano, concerto di musica lirica. Il 20 al Museo Carmi di Villa Fabbricotti a Carrara visite guidate alla mostra "Goya, Boucher, Ricci, Batoni e i maestri del ’700 nelle città del Cybei", a cura di Marco Ciampolini, aperta fino al 10 ottobre. Partecipazione gratuita per i primi dieci a inviare una mail a cronaca.carrara@lanazione.net. Sempre il 20, a Porto Santo Stefano, passeggiata (ore 18) e apericena alla Fortezza Spagnola (ore 19.30). Lunedì 21, a Pisa, visita con le guide di Confcommercio al camposanto monumentale di piazza dei Miracoli (gratis per i primi che scriveranno a cronaca.pisa@lanazione.net). Infine, aperitivo con vista sulla Torre al ‘3.9 Tower Panoramic Cafè’.