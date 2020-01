Montelupo Fiorentino (Firenze), 1 gennaio 2020 - Appuntamento da non perdere venerdì 3 gennaio nelle sale del Mmab di piazza Vittorio Veneto. Tutti i ragazzi di età compresa fra 7 e 11 anni sono invitati a partire dalle 15.30 per un originale appuntamento.

“Paleocluedo”, organizzato dal Mmab in collaborazione con il Museo Paleontologico di Empoli, si pone come perfetta conclusione di un percorso vivace tra giochi, divertimento e apprendimento.



I bambini impareranno le mansioni del lavoro del paleontologo e le origini della storia, concludendo il tutto con uno scavo simulato a squadre in cui i partecipanti dovranno ricostruire l'antichissima scena di un delitto che vede protagonisti alcuni dinosauri.



Si conclude così il ciclo di quattro incontri, partendo dagli alberi per arrivare fino al mondo preistorico, targato “Wild Wild Mmab” che ha divertito e intrattenuto i bambini negli ultimi due mesi del 2019.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info allo 0571.917552 o scrivendo a biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.