Pistoia, 8 aprile 2019 - Un ciclo di incontri - il primo dei quali è andato in scena lo scorso 4 aprile - per offrire un'occasione di approfondimento e confronto sulle filiere locali a partire dalla degustazione di alcune eccellenze dell’ambito turistico "Pistoia e Montagna Pistoiese". Prossimo appuntamento dunque il 18 aprile per il ciclo "Buone terre" a Quarrata a Villa La Magia dedicato tutto ai salumi. Il format è il seguente: si parte alle 11 con tre relazioni di approfondimento sui prodotti per parlare di qualità del cibo, promozione e valorizzazione del prodotto e delle sue tradizioni locali e sviluppo economico sostenibile. Si prosegue alle 12.30 con showcooking, dibattito e degustazione, per poi riprendere alle 14.30 con letture di ricette e racconti dal territorio. Conclusione dei lavori alle 15.

L'iniziativa è rivolta a reti di produttori, consumatori, associazioni di categoria e enti pubblici. La prossima iniziativa si svolgerà il 16 maggio a Pracchia sul tema "Il sottobosco". Evento finale conclusivo in piazza del Duomo a Pistoia l'8 giugno. Qui il link diretto per iscriversi all'evento di Quarrata.