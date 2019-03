La Spezia, 30 marzo 2019 - Due gemellaggi, uno fra città e uno fra arti.

La Spezia e Bayreuth celebrano un legame lungo 20 anni, e in concomitanza con questo anniversario due delle personalità più illustri legate ai due centri della Liguria e della Baviera, il pittore e scultore Francesco Vaccarone e il compositore Richard Wagner saranno insieme in un unico e speciale progetto. L'occasione sarà la mostra del maestro spezzino nella Galleria d'arte del Comune tedesco che a lungo ospitò l'illustre musicista, diventandone una seconda casa, in programma dal 4 aprile. Il titolo è un manifesto: "Locanda Universo". Un nome che racconta una storia affascinante, ricordata da una targa affissa sopra un portone di via del Prione, anche se è stato appurato dagli esperti locali che il vero teatro della vicenda era stato, in realtà, qualche caseggiato più lontano. Il grande musicista, ospite di questa struttura durante un soggiorno in riva al Golfo, trovò proprio qui ispirazione per il preludio de L'oro del Reno. E proprio a questo e ad altri capolavori quali Parsifal, L'Olandese volante, Tristano e Isotta e Il divieto di amare, si è a sua volta ispirato Vaccarone: "Sono 25 tele, qualcuna in più - spiega il maestro - rispetto alle 20 inizialmente previste; le ho realizzate in un anno e mezzo di lavoro, ascoltando Wagner e disegnando molto. Una sfida artistica, nata in seguito alla donazione di un mio quadro a Bayreuth nel 2017, cogliendo l'invito del vicesindaco della città a fare una mostra per il ventennale. Queste note, apparentemente di trionfo, registrano in realtà una sottile malinconia e alcune delle opere del compositore, anche quelle meno conosciute come Il divieto di amare, sono oggi di grande attualità". E coglie l'occasione per una stoccata al congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona. Prezioso il catalogo bilingue edito da Bandecchi&Vivaldi, a cui hanno lavorato i giovani spezzini Alessandra Botto, curatrice grafica, e Mattia Lapperier, storico dell'arte; il volume contiene contributi scritti di quest'ultimo, di Paolo Asti, curatore di numerose mostre di Vaccarone e dell'illustre studioso di arte contemporanea Luca Beatrice, oltre che la poesia di Fabio Ferrari, intitolata anch'essa "Locanda Universo". L'esposizione sarà in autunno alla Spezia e con grande probabilità si sposterà anche a Venezia, dove Wagner morì. Come a chiudere idealmente un cerchio nel segno delle arti più preziose.

Chiara Tenca