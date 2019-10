Carrara, 30 ottobre 2019 - Michele Placido e Anna Bonaiuto inaugurano la stagione teatrale 2019/2020 alla Sala Garibaldi di Carrara promossa dal Comune e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus

Con lo spettacolo Piccoli crimini coniugali, in programma martedì 5 e mercoledì 6 novembre, Michele Placido e Anna Bonaiuto sono i protagonisti del primo appuntamento del cartellone. Sull’altalena del matrimonio fra impercettibili slittamenti del cuore e tradimenti conclamati si consuma la vita dei due protagonisti. In Piccoli crimini coniugali Gilles e Lisa sono una coppia come tante che vive un apparente tranquillo ménage familiare. Un incidente domestico in cui Gilles perde completamente la memoria, ma non le sue facoltà intellettuali, diventa la causa scatenante di un sottile, brillante e distruttivo gioco al massacro, narrato da uno dei drammaturghi più amati d’oltralpe, Éric-Emmanuel Schmitt. I tentativi di Lisa di aiutare il compagno a riappropriarsi della sua identità e del loro vissuto comune diventano un percorso bizzarro e doloroso, che si snoderà tra rivelazioni sorprendenti, scoperte sospettate, rancori, gelosie, fraintendimenti mai chiariti.

Una lotta senza esclusioni di colpi, sostenuta dagli energici e determinati Michele Placido, nella doppia veste di attore e regista, e Anna Bonaiuto. Un confronto incessante e necessario per permettere a due persone di crescere insieme e di rispettarsi. Produzione Goldenart Production. Inizio spettacolo ore 21.00. Per la prevendita la biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, è aperta giovedì 31 ottobre, sabato 2 e lunedì 4 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30, mentre nei due giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00.