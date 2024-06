Concerti, cinema e divertimento. L’estate carrarese scalda i motori

Carrara, 1 giugno 2024 - Dai monti fino al mare Carrara si prepara a un’estate ‘più unica che rara’. Sono tanti, diversi e pensati per tutti i gusti gli appuntamenti che animeranno la città nei prossimi mesi.

A cominciare dai nove concerti gratuiti. Per restare sempre aggiornati e non perdersi neppure un evento da oggi è in distribuzione una brochure che racchiude tutti i principali eventi in programma fino al prossimo settembre. L’estate carrarese, d’altronde, è già cominciata in anticipo con l’inaugurazione al Carmi lo scorso 25 maggio di ‘Romana Marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori’, la grande mostra dedicata alla cava romana di marmo bardiglio di Fossacava e al suo ruolo all’interno del più ampio e noto fenomeno dell’estrazione del marmo lunense. La mostra sarà visitabile fino al 12 gennaio 2025 mentre nel corso dell’estate sono in programma numerose visite guidate ed eventi collaterali. Il marmo, l’arte, l’artigianato e la storia stessa di Carrara e del suo territorio sono poi il minimo comune denominatore di ‘Studi Aperti’, la manifestazione organizzata da aps Oltre che dal 7 al 9 giugno aprirà letteralmente le porte di tantissimi studi e laboratori della città.

Sarà invece il design il grande protagonista della nuova edizione di ‘White Carrara’, la mostra evento quest’anno curata da Domenico Raimondi che dal 14 giugno al 29 settembre celebrerà lo stile italiano e l’eccellenza locale con l’esposizione di tanti pezzi iconici per le strade e le piazze del centro storico, ma non solo. Al mudaC a partire dal 15 giugno per la sezione Arti visive di ‘White Carrara’ sarà possibile visitare le esposizioni ‘Direzioni’ di Paolo Cavinato e ‘Alle montagne’ di Gabriele Landi.

Il 19 e 20 luglio i riflettori si spostano invece sui rioni di Cafaggio, Grazzano e del Baluardo che saranno il suggestivo palcoscenico del ‘Festival della creatività. Forum internazionale Città creative Unesco’ , una grande festa tra performance artistiche, workshop creativi, esibizioni di artisti di strada, installazioni e tanto altro.

Giovedì 13 giugno sarà invece il giorno del grande ritorno di una delle manifestazioni ormai diventate sinonimo della bella stagione in città: ‘Voce all’autore’, organizzata dalla Biblioteca Civica Lodovici in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore. Nel giardino di palazzo Binelli sono in programma nove appuntamenti serali per parlare di libri e letteratura direttamente con gli scrittori. Ad aprire le danze sarà Franco Pezzica a seguire sarà poi la volta di Lorenzo Marone, Giorgio Fontana, Danilo Sacco, Francesca Diotallevi, Mariagrazia Calandrone, Roberta Recchia, Roberto Emanuelli e Roberto Maggiani che chiuderà la rassegna l’8 agosto. Voce all’autore propone, inoltre, due appuntamenti dedicati alle lettrici e ai lettori più giovani in piazza Gramsci: il 28 giugno con Francesco Muzzopappa e il 23 luglio con Francesca Pirrone.

La prossima sarà però anche l’estate del ritorno della grande musica dal vivo in città con ben nove concerti, tutti a ingresso gratuito, nati dalla collaborazione del Comune con Fondazione Toscana spettacolo onlus, Radio Nostalgia e Musicantiere Toscana. Si partirà il 14 giugno con la Rusty Brass Band che accompagnerà l’inaugurazione dell’edizione 2024 di White Carrara con un concerto itinerante che partirà dal palco della Musica di piazza Gramsci. Venerdì 21 e sabato 29 giugno, invece, il centro della scena sarà in piazza XXVII Aprile che ospiterà due concerti di musica d’autore organizzati assieme a Fts: Mauro Pagani con ‘Creuza de ma’ in una serata omaggio a Fabrizio De André e Simone Cristicchi assieme ad Amara con lo spettacolo ‘Torneremo ancora’ ispirato a Franco Battiato.

Venerdì 5 luglio ci si sposta in piazza Menconi a Marina di Carrara con il Festival delle Apuane organizzato assieme a Musicantiere Toscana mentre l’11 luglio sarà la volta dei Vocal blue trains e il loro ‘Electronic gospel’. Sabato 27 luglio i Formula 3 con una serata dedicata all’indimenticabile Lucio Battisti daranno il via alle serate dedicate al cantautorato ospitate sul palco della Musica di piazza Gramsci e che proseguiranno sabato 24 agosto con Tommaso Novi e il suo ‘Fischiando la storia della mia vita’ e venerdì 30 agosto con Maurizio Fabrizio che presenterà tanti successi sanremesi ne ‘L’arte dell’incontro’. Imperdibile infine l’appuntamento di sabato 3 agosto con Estate Nostalgia, una serata tutta da ballare organizzata da Radio Nostalgia in piazza Menconi con i deejay Andrea Secci e Luca Giorgi.

Non mancherà poi anche il cinema nel ricco cartellone estivo di Carrara. Le location scelte in questo caso sono davvero particolari: i paesi di Bedizzano, Bergiola, Castelpoggio, Colonnata, Fontia e Gragnana che dal primo luglio fino al 14 settembre ospiteranno sei serate dedicate alla settima arte. Le date da segnare sul calendario però sono anche tante altre: il 20 e 21 luglio il centro storico di Avenza ospiterà la ‘Festa medievale’ organizzata dalla Pro loco mentre dal 25 luglio fino al 13 agosto tornerà ‘Torano notte e giorno’ (organizzato dal comitato Pro Torano, a cura di Emma Castè) nel paese dei cavatori e ancora l’8 agosto a Marina di Carrara ci sarà l’attesissima ‘Notte blu’ mentre, immancabili, il 14 agosto ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio sulla spiaggia e il 17 agosto la ‘Notte bianca’ nel centro storico grazie all’organizzazione della pro loco di Carrara.

Numerosi e variegati sono poi gli appuntamenti a cura di associazioni, commercianti e pro loco che fino al prossimo settembre animeranno i vari quartieri cittadini, per non perderne nemmeno uno basterà dunque sfogliare la nuova brochure estiva e tuffarsi poi in un’estate ‘più unica che rara’. “Si tratta di un programma completo e sfaccettato, ma soprattutto frutto di un lavoro di squadra – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Carrara -. Grazie al grande lavoro dei nostri uffici e alla collaborazione con associazioni, pro loco, commercianti e tante altre realtà del territorio sono certa che questa offerta sarà in grado di soddisfare tutti i tipi di pubblico”.

“Sarà un’estate sicuramente ricca di eventi di qualità e variegata nell’offerta, per la cui realizzazione è stato profuso un grande impegno di pianificazione e organizzazione. Di questo non posso che ringraziare in primis tutto il settore cultura e turismo che ha saputo mettere insieme una macchina di eventi importanti, a cui la città sono certa risponderà positivamente – aggiunge l’assessore alla Cultura del Comune di Carrara -. Ringrazio anche tutti i settori dell’amministrazione che ci hanno supportato e ci supporteranno nella viabilità, nella sicurezza, nel decoro e negli allestimenti pubblici. Insieme si arriva più lontano. Lo hanno ben capito i commercianti e i ristoratori che ci accompagneranno con serate dedicate, cene a tema e ospitalità nelle loro location di esposizioni artistiche”.