Benevento-Carrarese, maxischermo allo stadio

Carrara, 31 maggio 2024 – Domenica alle 21 in occasione della semifinale di ritorno dei playoff di serie C tra Benevento e Carrarese il Comune di Carrara allestirà un maxischermo allo stadio dei Marmi per consentire ai tifosi di assistere gratuitamente alla partita. Il maxischermo sarà posizionato di fronte alla tribuna dell’impianto comunale mentre i cancelli apriranno alle 19,30.

Viste le disposizioni in materia di sicurezza e data la capienza limitata della tribuna (990 posti più 8 portatori di handicap e 8 accompagnatori) per accedere allo stadio sarà necessario presentare un tagliando, gratuito, che sarà possibile ritirare alla biglietteria dell’impianto (ex punto informazioni di viale XX Settembre 152/a, località Stadio) nella giornata di sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 11 alle 13 e in ogni caso fino a esaurimento della disponibilità.

Si invitano i tifosi che volessero recarsi allo stadio a munirsi per tempo del tagliando d'ingresso, anche per evitare code e intasamenti, con conseguenti problemi di sicurezza e ordine pubblico.