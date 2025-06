A Montignoso il 20 giugno la presentazione di 'Prigioniero dei nazisti libero sempre"

Montignoso (Massa Carrara), 17 giugno 2025 – Il 20 giugno Villa Schiff a Montignoso (Massa Carrara) ospita, a partire dalle ore 18, la presentazione del volume 'Prigioniero dei nazisti libero sempre' di Andrea Lorenzetti. Previsti i saluti del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e di Maria Del Giudici dell'Anpi di Montignoso. Interverranno il figlio dell'autore Guido Lorenzetti e il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini. A coordinare sarà Riccardo Canesi.

“Il libro è dedicato alla memoria del vicesegretario Psi per l'alta Italia, deportato dai nazisti e morto in campo di concentramento - ha dichiarato Spini -. Una figura, quella di Andrea Lorenzetti, che merita di essere rivalutata per il suo spessore etico e politico, una vicenda, quella della ricostituzione del Psi, che pure merita di essere ricostruita in tutte le sue dimensioni”. Nel frattempo continuano le presentazioni del Quaderno Rosselli, a cominciare dall'evento di Pistoia di ieri . Nel primo Quaderno del 2025 si trovano all'interno saggi di Carlo Carbone, Antonio Floridia, Carlo Fuortes, Federico Gelli, Stefania Ippoliti, Antonella Mansi, Irene Micali, Silvia Pieraccini, Andrea Puccetti, Mario Venturi, Vito Zagarrio e Mariella Zoppi, oltre che dello stesso Spini. Il numero contiene anche le interviste al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, ai dieci sindaci capoluogo di provincia Ilaria Bugetti (Prato), Michele Conti (Pisa), Nicoletta Fabio (Siena), Sara Funaro (Firenze), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Mario Pardini (Lucca), Francesco Persiani (Massa), Luca Salvetti (Livorno), Alessandro Tomasi (Pistoia), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), ai rappresentanti dei sindacati Rossano Rossi (Cgil Toscana), Silvia Russo (Cisl Toscana), Paolo Fantappiè (Uil Toscana). All'interno anche interviste a Giacomo Cioni (Cna), Aldo Cursano (Confcommercio Toscana), Maurizio Bigazzi (Confindustria Toscana). “E' andato avanti il confronto a libello territoriale – ha commentato Spini – sui temi del Quaderno del Circolo Rosselli 'Toscana Regione d'Italia. Questa volta il confronto si è svolto a Pistoia, ospitato da Fondazione Caript. La provincia di Pistoia presenta una realtà geografica, economica e sociale molto variegata, con vaste problematiche , che si proiettano in tutta la loro importanza nell'area centrale metropolitana così importante per la Toscana”.