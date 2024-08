Massa, la rassegna 'Palcoscenici Stellati' si chiude tra musica e teatro

Massa, 25 agosto 2024 - Con la fine del mese di agosto si conclude Palcoscenici Stellati 2024, la rassegna diffusa di spettacolo dal vivo progettata e proposta dal Comune di Massa, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Trentotto appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, hanno animato piazze, cortili e borghi del territorio, offrendo un’esperienza culturale inclusiva e diversificata: musica, teatro di prosa, danza, circo contemporaneo e teatro ragazzi, raggiungendo un pubblico eterogeneo per gusti ed età. La rassegna, giunta alla quinta edizione, ha coinvolto dodici località – nell’entroterra e sulla costa – e quindici luoghi panoramici (tra cui piazze, vie, giardini, spiagge, pontili) realizzando un ampio e ricco itinerario culturale: da Massa a Marina di Massa, da Romagnano a Partaccia, da San Carlo Terme a Casette, e poi Antona, Ronchi, Forno, Canevara, Bergiola. Gli ultimi appuntamenti in cartellone, fino al 30 agosto, sono a Marina di Massa, rinomata località balneare della costa apuana, punto di riferimento per il turismo e importante centro culturale. Tre appuntamenti made in Tuscany che chiudono simbolicamente i tre filoni tematici della rassegna: La Via Lattea; La Costellazione di Orione il 25 agosto; Il Teatro Prêt-à-Porter il 29 agosto alle ore 21.30 nei borghi massesi e nella costa. Ultimo appuntamento con il mistero giovedì con partenza da Villa Cuturi per A spasso col delitto…e non solo. Performance “misteriosa” nata dalla penna e dalla creatività di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle – ideatori e curatori della compagina Gioca Mistero – per divertire e far giocare il pubblico di ogni età. I partecipanti, disposti in squadre, assisteranno alle scene chiave di un vero e proprio giallo. L’obiettivo è cercare di risolvere un mistero ponendo le domande giuste ai vari sospetti. La squadra che avrà totalizzato il punteggio migliore sarà dichiarata vincitrice dell’evento. Venerdì 30 agosto, sempre alle ore 21.30, appuntamento con 'Le stelle de La via Lattea'. Ultimo appuntamento della rassegna, a Villa Cuturi, Insolito Jazz con un trio di musicisti eclettici: Paolo Amedei sax, Daniele Catabiani chitarra e loop station, Riccardo Locorotondo clarinetto, arpa, hang. Sarà una serata accattivante con brani iconici del jazz moderno, che spaziano da Miles Davis a Michael Brecker, con influenze “quasi” pop. Le performance saranno valorizzate dal sax contralto, tenore e soprano. Il chitarrista utilizzerà un loop per creare improvvisazioni dal vivo con clarinetto e hang. L’arpa arricchirà i pezzi più melodici. Una produzione Associazione Musicale Massese. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.