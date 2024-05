Da De Andrè a Battiato, che musica a Carrara

Carrara, 16 maggio 2024 – Le note d’autore di Fabrizio De André e Franco Battiato portate in scena da artisti come Mauro Pagani e Simone Cristicchi assieme ad Amara e ancora il cantautorato di ieri di e oggi con i Formula 3, Maurizio Fabrizio e Tommaso Novi. E ancora i giovani emergenti del Festival delle Alpi Apuane, i deejay di Radio Nostalgia, i ritmi scatenati della Rusty brass band e l’electronic gospel dei Vocal blue trains. Sarà la musica una delle grandi protagoniste dell’estate a Carrara. Il Comune infatti, in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo onlus, Radio Nostalgia e Musicantiere Toscana proporrà a partire dal prossimo 14 giugno una serie di concerti a ingresso gratuito. In totale si tratta di nove spettacoli, fino al 30 agosto. Tre le location: il palco della Musica di piazza Gramsci e piazza XXVII Aprile a Carrara, piazza Menconi a Marina di Carrara.

L'avvio il 14 giugno: la Rusty Brass Band accompagnerà l’inaugurazione dell’edizione 2024 di White Carrara con un concerto itinerante che partirà dal palco della Musica di piazza Gramsci. Venerdì 21 e sabato 29 giugno a partire dalle 21,30, invece, il centro della scena sarà in piazza XXVII Aprile che ospiterà due concerti di musica d’autore organizzati anche questi assieme a Fts: Mauro Pagani con ‘Creuza de mä’ in una serata omaggio a Fabrizio De André e Simone Cristicchi assieme ad Amara con lo spettacolo ‘Torneremo ancora’ ispirato a Franco Battiato. Da segnalare il 27 luglio i Formula 3 con una serata dedicata all’indimenticabile Lucio Battisti.