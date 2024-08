Il paese di San Carlo teatro della seconda edizione di Un mondo di solidarietà

Tutto pronto nel paese di San Carlo per la seconda edizione di Un mondo di solidarietà, in programma domani e domenica. La due giorni “full immersion” promossa da Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) Massa-Carrara e Assoutenti (Associazione a tutela di utenti e consumatori) Massa-Carrara e patrocinata tra gli altri da Fondazione Telethon. Tutte le iniziative che hanno come filo conduttore l'inclusione sociale, coinvolgeranno la piazza, la strada panoramica e la struttura termale di San Carlo, teatri all'aperto di rappresentazioni di arte, cultura, poesia, musica e spettacolo, divertimento e intrattenimento. Tra gli ospiti anche Matteo Tiraboschi, padrino della manifestazione e famoso tenore lirico non vedente. Il via domani alle ore 17 con il convegno “Inclusione sempre”, nella sala congressi delle terme di San Carlo, poi alle 18 la prima presentazione pubblica dell'ipotesi di fattibilità valorizzazione via Zonder, la strada panoramica di San Carlo, ribattezzata per l'occasione “Promenade Nicola Zonder”. A seguire il reading poetico dell'Associazione nazionale ipovedenti, Bassa visione, Caffè artistico, Letterario apuano, Gruppo culturale apuano Eva Eva e Libreria ali di carta, lo spettacolo di ballo Danzando sotto le stelle, il torneo di calcio balilla e il concerto musicale dei Voodoo Child. Domenica invece sono previsti la presentazione del libro Jimmy dalle braccia lunghe di Silvia Tamberi, le proiezione del cortometraggio La storia di Anto del regista Fabrizio Ferrante e del film Amleto è mio fratello del regista e sceneggiatore Francesco Giuffrè, la rassegna canora Una canzone per voi e i laboratori di musica d'insieme diretti dal Maestro Gianni Grondacci. Tra le adesioni alla manifestazione anche quelle della Rai, dell'Accademia musicale di Sarzana Andrea Bianchi, del Liceo artistico-musicale Felice Palma di Massa, delle performer del progetto DiversitAbility della New Dance Club di Noceto, campionesse italiane di categoria e dell'artista Dimitri Kuzmin, pittore iconografo russo. All'interno della mostra “Diversamente Artisti” verranno esposte anche le opere dell'architetto Pierluigi Zonder, nello spazio denominato “Altrove: iter aquas 2”. La manifestazione sarà seguita in diretta streaming dai media partner Radio Nostalgia e Radio Elle. «Un mondo di solidarietà rappresenta la prosecuzione di un percorso partecipato voluto e promosso fortemente da Anmic, che a un anno di distanza oggi si pone un nuovo obiettivo – sottolinea Roberto Pistone – quello di moltiplicare le forze per fare del nostro territorio in tema di categorie cosiddette “fragili”, il più inclusivo e meno divisivo d'Italia». Mentre il presidente provinciale Assoutenti ricorda: «La nostra associazione che ha aperto la sua sede provinciale a Massa in via Cavour e che riprenderà la sua attività a settembre – spiga Lorenzo Gallini – oltre a tutelare utenti e consumatori è particolarmente attenta ai bisogni e ai disservizi che colpiscono le categorie fragili, tra cui disabili e anziani». Infine, la coordinatrice Telethon di Massa Carrara e La Spezia ribadisce che «l'unione fa la forza, ognuno con le proprie esperienze – conclude Mara Biso – ma insieme si può dare di più».