Festa concerto dei Kinnara per ricordare Andrea Salvatori che avrebbe compiuto 32 anni

Massa, 26 giugno 2024 – Il primo compleanno senza Andrea Salvatori, il giovane massese scomparso lo scorso novembre a causa di un improvviso malore, sarà l'occasione migliore per ricordarlo e festeggiarlo come avrebbe voluto lui stesso. “Ricordando Andrea” è il titolo della serata in programma stasera, giorno del suo trentaduesimo compleanno, pensata dalle persone a lui più care e promosso in primis dalla madre.

"Siete tutti invitati per cantare in coro tanti auguri Andrea – è l'invito rivolto da Anna Simi – a partire dalle ore 21 al parco pubblico XXV Aprile”, all'ombra del castello Malaspina. Ad esibirsi sul palco di via del Bargello, aprendo le manifestazioni estive promosse dalla Pro Loco Rocca Malaspina, che prende nome dall'omonima frazione, saranno i Kinnara, la cover band che dal 2003 ha come repertorio un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè.

"Quest'anno le manifestazioni culturali e di intrattenimento – spiega Bruno Cantoni, presidente della pro loco – si terranno nelle serate del giovedì, a partire dal 4 luglio fino al 29 agosto, in collaborazione con il Birrificio Apuano situato poco distante dal parco”.

Padre di due bambine Mia e Bianca e compagno di Chiara Vannucci, il passatempo preferito da Salvatori era la compagnia dei familiari, di amici e conoscenti, a cui non faceva mai mancare un sorriso solare e un'impagabile disponibilità. Un giovane buono e altruista che stasera verrà festeggiato cantando e ballando quelle canzoni che lui stesso amava fischiettare, eseguite da Paolo Pardini, voce e fondatore dei Kinnara, alla chitarra classica, il figlio Luca voce e chitarra, Andrea Vezzoni voce, chitarra elettrica e acustica, Luca Tommasi pianoforte e tastiere, Pietro Bertilorenzi basso elettrico e Marco Sergiampietri il fonico. L'entrata al parco e al concerto è libera.