Alla biblioteca Giorgio Spini di Aulla un incontro su Cosimo I

Aulla, 30 maggio 2024 - Corre l'anno 2024 e tra i suoi anniversari c'è il quattro-cinquantesimo della morte del Granduca Cosimo I dei Medici. Lo storico Giorgio Spini aveva pubblicato nel 1945 per Vallecchi a Firenze il suo libro di giovane studioso non ancora trentenne, “Cosimo Primo e l'indipendenza del principato mediceo”. Lo aveva praticamente riscritto e riedito, sempre per Vallecchi, nel 1980, nel pieno della sua maturità di studioso. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha recentemente pubblicato “Cosimo I il padre della Toscana Moderna” (Giunti). La vicenda di Cosimo I riguarda tutta la Toscana e anche la terra di Lunigiana dove numerose furono le penetrazioni dei Medici che acquisirono il dominio di aree significative di quel territorio. Tutto questo sarà al centro del convegno 'Cosimo I e la Lunigiana', organizzato ad Aulla il 31 maggio alle ore 15.30 alla biblioteca civica di Aulla. Parteciperanno alla giornata il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini (autore della legge per i castelli della Lunigiana), il già professore ordinario di storia del pensiero politico dell'Università di Torino Enzo Baldini, la direttrice del Museo archivio della memoria di Bagnone e Museo archivio Malaspina di Mulazzo Francesca Guastalli. Federica Pucci illustrerà la tesi di laurea sul 'Fondo librario Giorgio Spini'. A introdurre l'evento sarà il sindaco di Aulla Roberto Valettini. Alla biblioteca civica di Aulla i figli dello storico Spini hanno donato la biblioteca del padre per rimpiazzare quella spazzata via dalla disastrosa alluvione del 2012.