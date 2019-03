Carrara, 19 marzo 2019 - Un altro grande spettacolo in programma con due serate imperdibili. Elio Germano protagonista de “La mia battaglia”, alla sala Garibaldi stasera e domani alle 21. Penultimo appuntamento della stagione di prosa promossa da Comune e Fondazione toscana spettacolo, la piece è di Elio Germano, che ne cura anche la regia, e Chiara Lagani. Un attore, ipnotizzatore non dichiarato, durante uno spettacolo di intrattenimento manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento fino a giungere ad una drammatica imprevedibile svolta.

L’artista, portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, da figura autorevole a poco a poco si fa sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso. Appellandosi alla necessità di resuscitare una società agonizzante, tra istanze ecologiste, nazionaliste, socialiste, planetarie e solitarie, mutuali e solidali, tra aneddoti e proclami, tra appelli appassionanti e affondi lirici deliranti, Elio Germano trascina il pubblico fino ad una straniata sospensione tragica e una terribile conseguenza finale.

Per la prevendita, la biglietteria della sala Garibaldi (telefono 0585 777.160) è aperta nei giorni di spettacolo dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. Prezzo dei biglietti: poltronissima 19 euro, ridotto 17; poltrona 18 euro, ridotto 16; galleria 9 euro, ridotto 8. Nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria è possibile prenotare o acquistare anche i biglietti per gli spettacoli della rassegna “Carrara contemporanea” che proseguirà domenica prossima, alle 17,30, con “Gli alti e bassi di Biancaneve” di Emma Dante (posto unico 10 euro).