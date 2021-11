Firenze, 21 novembre 2021- Sarà un evento interamente dedicato alla forza, al coraggio e all'intelligenza femminile quello organizzato dall'Associazione Donne Dirigenti D'Azienda- delegazione Toscana, giovedì 25 novembre alle 17,30, in forma ibrida negli studi televisivi di Teletruria di Arezzo e attraverso il collegamento alla piattaforma Zoom.

“Le qualità delle donne”, questo il titolo dell'incontro che vanterà ospiti di grande rilievo e che verrà presentato al pubblico in occasione della giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Tre le relatrici che presenzieranno l'incontro portando ciascuna la propria testimonianza: H. E Sania Ansari, nobile di Medina (Arabia Saudita), coinvolta in molteplici iniziative umanitarie a favore di donne, immigrati e minoranze, presidente di Ansari Group Ltd e della Fondazione Ansari; Maria Rosaria Capobianchi, biologa italiana, direttrice del laboratorio di Virologia del reparto di Malattie Infettive all'Ospedale “Lazzaro Spallanzani”, nota per aver isolato nel 2020 il virus SARS.CoV-2 responsabile della pandemia; Chiara Frazzetto, figlia e sorella di vittime di mafia, donna coraggiosa che ha scelto di mettersi in gioco contro la malavita.

Ad intervenire, oltre alla presidente di AIDDA Toscana Paola Butali, sarà la presidente nazionale di AIDDA Antonella Giachetti..

L'evento è organizzato in collaborazione con il Premio Internazionale “Semplicemente Donna, Harmony Awards”.

È possibile collegarsi all'iniziativa tramite il link zoom https://us02web.zoom.us/j/81887158425?pwd=S3lnTFNjSDVuRjk1STFQbEhKL3pFZz09



Caterina Ceccuti