Pistoia, 28 febbraio 2020 - Montagna imbiancata e impianti aperti sulla montagna pistoiese e sulle altre stazioni sciistiche della Toscana. I primi fiocchi sono caduti già mercoledì pomeriggio poi questa notte (tra giovedì e venerdì) una discreta nevicata ha imbiancato le piste. Gli accumuli non sono elevati, dai 5 ai 15 cm., tuttavia questo è già stato sufficiente a ridare un aspetto invernale al paesaggio e a coprire con un bel manto di neve fresca le piste aperte.Già oggi, approfittando del sole, molti sciatori hanno raggiunto le piste. Gli operatori delle stazioni confidano sul week end, ma anche sul mese di marzo, per potersi rifare, almeno in parte, di una stagione decisamente avara di neve. Il meteo annuncia infatti una fase perturbata con nuove precipitazioni, anche nevose, la prossima settimana. Dovunque continua l'incessante lavoro dei “cannoni” per garantire, insieme alla neve caduta dal cielo, una perfetta sciabilità. Ad Abetone, l'altezza della neve varia dai 15 ai 60 cm., aperti 13 impianti su 17. Sono aperti tutti i raccordi sci ai piedi tranne da zona Abetone verso zona Ovovia. Aperto un mini snowpark in zona Pulicchio. Sull'Amiata (neve 20/25 cm), domani (sabato 29 febbraio) saranno in funzione il tapis roulant a servizio del campo scuola Vetta, la seggiovia Cantore a servizio della pista Vetta e la sciovia Jolly a servizio del campo scuola Macinaie. Alla Doganaccia (neve 20/30 cm), aperti 3 impianti su 4. Perfette condizioni sulle piste 1, 2 e 3. In Garfagnana (neve 10/30 cm), si scia al campo scuola del Casone di Profecchia. In Lunigiana (neve 10/20 cm), a Zeri è aperto il Campo Scuola. Via libera alle attività in montagna, anche oltre lo sci. Sono previste escursioni con le ciaspole e in ebike all'Abetone (info: weloveabetone.it). Torna lo sci alpinismo domani sera (29 febbraio) sulle piste della Val di Luce. Alla Doganaccia prosegue con grande successo lo sci in notturna il sabato sera a partire dalle ore 18.00. In Garfagnana domenica 1 marzo è in programma la Ultra Hike del Forato (@turismogarfagnana). Escursioni e appuntamenti con la gastronomia locale infine a Zeri.

