Ecco Arcobaleno d’Estate. Celebrazioni a ritmo di musica, un ricco cartellone di eventi a Pistoia

Pistoia, 21 giugno 2024 – Ventuno giugno, ecco infine arrivare l’estate. Solstizio da festeggiare ancor più se questa significa "Arcobaleno d’estate", il cartellone di iniziative allargate promosso dalla Regione Toscana insieme al quotidiano La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione per la nostra zona di Confcommercio Prato Pistoia. Per Pistoia "Arcobaleno" equivale a dire "Festa della musica", ricalcando quella ricorrenza sancita ufficialmente a livello europeo nel 1994, a Pistoia declinata in una serie di appuntamenti messi in fila dal Comune stesso. "Arcobaleno d’estate – sono state le parole del presidente della Regione Eugenio Giani – è la cornice che ci consente di mettere a fuoco la nostra bella regione. Queste iniziative ci aiutano a promuovere la Toscana per i cittadini, per i turisti e per l’economia". "Da dodici anni crediamo in questa iniziativa – ha sottolineato la direttrice dei quotidiani Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino Agnese Pini – che non si è fermata neanche col Covid, con uno sguardo speciale proprio ai cittadini toscani e alla riscoperta della bellezza di questa regione".

E musica sia, a partire dal primo appuntamento di oggi alle 17, nella Galleria Nazionale dove si esibiscono gli allievi delle scuole musicali pistoiesi. Cambia il set alle 17.30 ed è la Biblioteca San Giorgio per un talk su "Sanremo, Italia" a cura di Matteo Mori che qui, attraverso una selezione di canzoni vuole raccontare come Sanremo abbia provato negli anni a seguire l’Italia.

Dalle 18 alle 20, novità di questa edizione, a palazzo comunale ‘Progetto Toscana, i luoghi che danzano’, serie di performance itineranti (a cura di Asd Danzare Cecchetti Ancec Italia). Alle 18.30, alla libreria Il giardino della parole, si presenta il libro "L’albero del Tenere" di Alessandro Andrei, mentre in sequenza dalle 19, in via Cavour, dj set di Radio Pistoia Web, Pistoia by night live edition e Orkestraccia. Nel frattempo, dalle 20, in piazza Mandela alle Fornaci Festa del solstizio d’estate, con balli in piazza e orchestra.

Alle 21.15, nel cortile della Magnolia lezione concerto "Per il verso giusto", con la voce di Simone Lenzi e la chitarra di Antonio Bardi, rispettivamente il cantante (oltre che autore di testi) e il chitarrista dei Virginiana Miller, band livornese con una carriera lunga e un David di Donatello alle spalle per la canzone "Tutti i santi giorni", colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Virzì. La lezione si basa sul libro dallo stesso titolo scritto da Lenzi, che si occupava di pentagrammi, parole e grandi nomi della musica italiana e internazionale. Un racconto anche per chi non conosce la grammatica della musica e il solfeggio. In coda di giornata spettacolo dedicato agli anni ’60 (piazza della Sala, ore 21.30) e ritmi afro latin rock con Jingo Biloba (ore 21.30, piazza dello Spirito Santo).