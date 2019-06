Pistoia, 23 giugno 2019 - Una serata davvero suggestiva e interessante è quella in programma per martedì 25 giugno (alle 21.30) nella Fortezza Santa Barbara per Teatri di Confine, la rassegna multidisciplinare progettata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con Associazione Teatrale Pistoiese. A salire sul palco sarà infatti l'apprezzata Orchestra Multietnica di Arezzo (OMA), che incontrerà il cantautorato italiano – Paolo Benvegnù, Dente e Alessandro Fiori – trasformando le canzoni dei popolari artisti con sonorità legate alla tradizione del mediterraneo. L'Oma, oggi costituita da circa 35 elementi provenienti da tutto il mondo, da dieci anni e passa porta in tutta Italia laboratori e concerti, abituando il pubblico alla versatilità e alla condivisione di un viaggio fatto di rispetto delle culture, studio delle tradizioni e valorizzazione dell’incontro e delle diversità. Nonché di una grande professionalità musicale e umana.

Paolo Benvegnù, fondatore degli Scisma e nota voce del panorama cantautorale italiano, aiuterà a segnare la strada per il necessario incontro tra uomini e culture. Dente (Giuseppe Peveri), “Premio Italiano della Musica Indipendente” nel 2011 e nel 2014, con il suo stile diretto è un indispensabile ponte intellettuale e umano tra l’Italia e i diversi volti degli italiani di oggi. Ultimo, non per scelta ma per residenza, il cantautore Alessandro Fiori, chiamato a riportare con il suo canto ironico e allo stesso tempo intimo le contraddizioni di una società per molti aspetti incerta sui propri punti di vista. Biglietti: posto unico non numerato 12 euro; www.pistoiateatrofestival.it.