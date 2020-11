Pistoia, 4 novembre 2020 - “Collodi – Pinocchio: attualità e prospettive”, questo il titolo del convegno in programma venerdì 6 novembre a partire dalle 10 e che sarà trasmesso in diretta streaming collegandosi al canale youtube e sul suo profilo facebook della Fondazione Nazionale Carlo Collodi (Fncc). Il simposio affronterà il tema da varie angolature: dal progetto di Parco policentrico “Collodi-Pinocchio” alla nuova pubblicazione della Edizione Nazionale delle opere di Carlo Lorenzini; si parlerà di Pinocchio oggi e del suo legame col mondo dell’infanzia, del Parco di Pinocchio e dello Storico Giardino di Villa Garzoni (luogo conosciuto dall’autore e dove lavorava la madre dello scrittore), della valorizzazione di questo importante sito culturale, di informazione, luoghi e tradizioni.

L’inizio dei lavori, moderati dall’avvocato Giovanni Giovannelli, membro del consiglio direttivo Fncc, sarà introdotto dal saluto del sindaco del comune di Pescia, Oreste Giurlani. Ad aprire e chiudere i lavori del convegno sarà il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi che descriverà il “Ruolo e funzioni della Fondazione Collodi nel quinquennio 2015-2020. Programmi e prospettive future”. La professoressa Daniela Marcheschi, presidente dell’Edizione Nazionale delle opere di Carlo Lorenzini, interviene sull’argomento “L’Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini” del quale esce quest’anno il quinto dei 14 volumi dedicati all’autore e giornalista. Di “Pinocchio oggi: immagini e realtà dell’infanzia” parlerà la professoressa Marina D’Amato, docente alla Facoltà di Scienze della Formazione di Roma Tre dove insegna Sociologia, Sociologia delle comunicazioni di massa, Sociologia dell'infanzia.

Chiuderà la sessione mattutina, prevista per le ore 12, Maria Adriana Giusti, professore ordinario di restauro presso il Politecnico di Torino, parlando del “Il Parco di Pinocchio e il Giardino Garzoni” accompagnato dalla proiezione di alcune slide.

La seconda sessione inizia alle 15, con l’intervento del segretario generale della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Davide Battistini sul tema: “Nuove prospettive per valorizzare Collodi e Pinocchio”. Il presidente emerito della associazione culturale “Pinocchio di Carlo Lorenzini”, dottoressa Monica Baldi interviene sull’argomento: “Carlo Lorenzini, i luoghi, i miti e le tradizioni”.

Il giornalista e presidente dell’Ast – Associazione stampa toscana, Sandro Bennucci interviene al convegno per parlare di “Pinocchio, segno di speranza anche per il rilancio dell’informazione”. Le conclusioni sulla giornata, previste entro le ore 17.00, spetteranno al presidente Bernacchi. La giornata di studio potrà essere seguita in diretta, oppure vista anche i giorni successivi collegandosi al canale YouTube o profilo facebook ufficiali (Pinocchio – Fondazione Nazionale Carlo Collodi).