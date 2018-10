Montecatini Terme (Pistoia), 12 ottobre 2018 - Dal 12 al 14 ottobre nella storiche Terme liberty del Tettuccio di Montecatini, torna Food&Book, la manifestazione giunta quest'anno alla VI edizione, diretta da Carlo Ottaviano e Sergio Auricchio, dove i protagonisti sono scrittori, chef e sommelier.

Un binomio che comprende tutte le caratteristiche che appartengono al concetto di "cultura gastronomica", uno dei pilastri italiani, dove il cibo è ormai “moda”, sapienza e tradizione familiare



Tra le tante iniziative in programma, sabato 13 ottobre alle ore 16.00, ci sarà uno spazio dedicato a tre eccellenze provenienti dal Chianti: le terracotte dell'Antica Fornace Mital, l’EnoArte di Elisabetta Rogai e i pregiati nettari dell'azienda agricola I Balzini. Davanti a oltre 1500 etichette di produttori, provenienti da tutte le regioni italiane, racconteranno una storia affascinante, di arte, di terracotta e di vino, un magico incontro per ricordare Brunelleschi.



L'Antica Fornace Mital dei Fratelli Mariani di Impruneta, (il paese della terracotta), lega la storia dei propri orchi alla cupola del Duomo di Brunelleschi. La “civiltà del cotto” affonda infatti le sue radici nel periodo Medievale, nell'XI secolo, e racconta tutt'oggi di questo affascinante mondo color rosso brunito, dove vivono ancora, grazie alle poche fornaci rimaste, le attività delle famiglie patriarcali di una volta (www.terrecottemital.it).



L’Azienda I Balzini, che si trova a Barberino Val d’Elsa, nel cuore della Toscana centrale, ai confini tra le province di Firenze e Siena, è immersa in un territorio splendido, ricco di testimonianze storiche importanti, quali i reperti della città perduta, l’antica Semifonte, ricordata da una piccola cappella che riproduce, esattamente in scala, la cupola del Brunelleschi. I Balzini fa parte del Comitato Grandi Cru d’Italia, l’associazione nata nel 2005 per tutelare e sviluppare il prestigio delle aziende vitivinicole che da almeno 20 anni producono grandi vini con ratings ai massimi livelli. Alla guida dell'azienda c'è oggi Diana D'Isanto, una giovane donna attenta alle peculiarità e rispetto del territorio, che sta sperimentando l'utilizzo, nei vari processi di vinificazione, dei tini in terracotta dell'Antica Fornace Mital (www.ibalzini.it).



Durante la giornata, nella sala principale del Tettuccio, sarà possibile ammirare un orcio di terracotta dell'azienda imprunetina, durante la performance live dell’artista fiorentina Elisabetta Rogai.

Presentata dal Prof. Marco Nocca, Professore di Storia dell’Arte antica all’Accademia di Belle Arti di Roma, il pubblico delle Terme al Tettuccio potrà assistere alla nascita di un dipinto che l'artista realizzerà con la sua esclusiva tecnica EnoArte, utilizzando il vino White Label de I Balzini. Davanti agli ospiti prenderà vita sulla tela una creatura fantastica: un cavallo colto nell’attimo di una corsa pazza, arricchito dal colore, dalle tonalità e dalle sfumature conferite dal vino (www.elisabettarogai.it).



Per informazioni e programma completo della manifestazione www.foodandbook.it.