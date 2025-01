Sapore di Mare, il film-cult dei Vanzina diventa un musical e debutta a Montecatini

Montecatini Terme (Pistoia), 21 gennaio 2025 – Amanti del momento nostalgia, esultate: uno dei film-cult degli anni Ottanta – amatissimo dappertutto, ma specialmente nella Toscana in cui è ambientato – diventa un musical. Non c’è da stupirsi: Sapore di Mare, la pellicola del 1983 diretta da Carlo Vanzina e scritta insieme al fratello Enrico, diventa un musical e debutterà proprio in Toscana, il primo febbraio a Montecatini Terme. Non c’è da sorprendersi: nel film la musica è come una imbastitura che sorregge le varie scene, le canzoni di Mina, Patty Pravo, Rita Pavone, Caterina Caselli, Edoardo Vianello e ovviamente Gino Paoli sono una vera spina dorsale cinematografica.

Enrico Vanzina durante il photocall del musical “Sapore di mare” al Teatro degli Arcimboldi a Milano (ANsa/Mourad Balti Touati)

Un film che probabilmente è fra i più passati in televisione, con tantissime battute che i fan recitano a memoria e che tocca il cuore di tanti perché ritrae la meravigliosa Versilia degli anni Sessanta. Anche se in realtà non tutto fu girato in Versilia, anzi: per la maggior parte fu girato a Fregene per risparmiare, nel sequel Sapore di Mare 2 c’è anche un blooper che qualche occhio attento avrà notato: quando la famiglia Pinardi va alla stazione per accogliere Reginella, si vede in bella vista il cartello “Viareggio” ma in realtà poco prima, mentre il gruppo sale le scale per arrivare sul binario, si vede chiaramente sullo sfondo la segnaletica originale, che è quella della stazione di Roma Ostiense. Ma poco importa, quel film è legato indissolubilmente alla Toscana tanto che nel 2019 fu anche organizzata una bellissima proiezione in riva al mare, a Lido di Camaiore, con ospite proprio Enrico Vanzina (vedi video).

Vanzina che oggi dice: Sapore di Mare “è come un karaoke della nostra vita, un film che ci è sfuggito di mano, irripetibile, parte dell'immaginario eterno della gioventù e ogni nuova generazione ci trova qualcosa”. Parole pronunciate agli Arcimboldi di Milano dove ha presentato l'adattamento teatrale del film. Con le canzoni originali il musical è una proposta di Alveare Produzioni insieme a Savà Produzioni Creative e Gli Ipocriti Melina Balsamo, e debutterà il primo febbraio al Teatro Verdi di Montecatini Terme.

"Questo è l'evento dell'anno, è un prodotto italiano, con canzoni italiane - ha detto il regista Maurizio Colombi - non sarà solo un musical sarà una festa".

La trama del musical sarà scandita dalle canzoni che sono state la colonna sonora del film. Dopo Montecatini, sarà in tour toccando, tra le altre città, Torino dal 20 febbraio, Firenze dal 28 febbraio, Roma dal 12 marzo per arrivare agli Arcimboldi a Milano dal 27 marzo.

Una foto di scena di 'Sapore di Mare' il musical

Da Sapore di Mare sarà tratta anche una serie televisiva, come ha detto il regista Fausto Brizzi, che insieme a Enrico Vanzina ha curato l'adattamento teatrale. “Siamo in fase di scrittura da alcuni mesi e la serie sarà trasmessa dalla Rai, ma per il momento non possiamo aggiungere molto altro - ha spiegato Brizzi - Prenderà il via dalla fine estate del 1982, il periodo magico dei mondiali, con nuovi racconti, nuove avventure e nuovi amori”. La serie potrebbe andare in programmazione il prossimo anno e nel frattempo comincerà il casting alla ricerca dei protagonisti.