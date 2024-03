Pasqua con Pinocchio, parco e Casa delle Farfalle aperti anche a Pasquetta

Collodi (Pistoia), 29 marzo 2024 - Il Parco di Pinocchio e la Casa delle Farfalle di Collodi saranno aperti anche a Pasqua e Pasquetta, dalle 10 alle 19, con ultimi accessi alle ore 18, con attività al coperto in caso di pioggia. Per tutta la settimana delle vacanze pasquali, al Parco raddoppiano le attrazioni sia per adulti che per i bambini e le famiglie, per passare la giornata nel paese di Pinocchio. Per gli adulti sono previste visite guidate allo storico giardino Garzoni e alla Casa delle Farfalle, passeggiate lungo il percorso monumentale artistico del Parco di Pinocchio dove alle 12 è in programma il laboratorio di origami giapponesi. Per i bambini ci sono anche le attività del Paese dei Balocchi: due giostre d’epoca (bimbi dai 3 anni ai 12 anni), museo di giochi interattivi, spettacoli dei burattini e percorsi avventura (bimbi dai 5 anni ai 14 anni). Inoltre, sono previsti due laboratori: uno per realizzare il cappello della fata o di pinocchio e l’altro di pittura delle uova di Pasqua. Ci sono poi i giochi con gli animatori: la Grande abbuffata di Pinocchio, il Gatto e la Volpe, il gioco della Brocca della Fata, la classica Caccia alle Uova di Pasqua. Giochi che coinvolgono le famiglie sono la Caccia al Tesoro Botanico e il gioco Detective per un giorno. All’interno del Parco di Pinocchio si può mangiare al sacco nell’area pic-nic gratuita servita da un chiosco bar, oppure in uno dei due ristoranti. In caso di pioggia saranno sospese solo le visite guidate e i percorsi avventura, tutto il resto sarà svolto al coperto e al chiuso. Per informazioni [email protected]. Maurizio Costanzo