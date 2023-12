Montecatini, l’ultimo dell’anno è con Paolo Ruffini e lo spettacolo ‘Io? Doppio!’

Montecatini, 26 dicembre 2023 - Chi ama Paolo Ruffini, sa bene che la Toscana occupa un posto speciale nel suo cuore. Non è solamente la sua regione d’origine, ma è il luogo magico in cui ‘Io? Doppio!’ ha preso vita la prima volta. Arriva a Montecatini il celebre show di doppiaggi in vernacolo livornese che ha reso celebre in tutta Italia l’Associazione Nido del Cuculo, costituendo una fase pionieristica dell’utilizzo delle piattaforme social. Il 31 dicembre alle 22 al Teatro Verdi spettacolo e brindisi di mezzanotte. La voce di Paolo Ruffini, che ha riecheggiato prima nelle VHS e poi negli smartphone di tutto il Paese, negli ultimi 20 anni, torna a teatro raccontando un fenomeno cult che riesce ad attraversare i tempi e le generazioni. Ancora oggi i doppiaggi di Sylvester Stallone alle prese con l’incomunicabilità coniugale, che lo porta ad esprimersi soltanto con “boia dé” di fronte ad un’incredula Adriana, o le avventure erotiche del Sig. Baiocchi, o ancora le allucinazioni galoppanti di Yoda in Il ritorno dello Jedi, mietono centinaia di migliaia di visualizzazioni. In questa edizione speciale dello spettacolo ritroveremo i doppiaggi classici, che si alterneranno a quelli nuovi, spaziando, senza esclusione di colpi, dalla politica al cinema: da Matteo Renzi a Giorgia Meloni e Carlo d’Inghilterra, da Aquaman, ai nuovi Star Wars.

A teatro non mancherà l’interattività che ha sempre caratterizzato lo show realizzato da Vera Produzione: il mattatore Paolo Ruffini coinvolgerà il pubblico con quiz improbabili, una sorta di jukebox che consentirà di richiedere il doppiaggio preferito, e con doppiaggi dal vivo. In scena, oltre al celebre artista labronico, due grandissimi ospiti: Lorenzo “Ciccetto The Voice” Ceccarini, storica voce dei doppiaggi che hanno reso famosissimo Io? Doppio! e Enrico “Il Lopo” Battocchi, fondatore del Nido del Cuculo, da sempre fucina di idee e influencer ante litteram quando esistevano solamente i Nokia 3310. Io? Doppio! Politicamente corretto e il Nido del Cuculo sono gli ultimi baluardi di una libertà scatenata, che faceva dell’uso della “parolaccia” un vanto, mischiando locuzioni auliche ad accezioni volgari. Paolo Ruffini offrirà al pubblico in un vero e proprio amarcord, e una riflessione sui tempi che passano e sul progressivo cambiamento dell’idea di comicità e di umorismo, realizzata nell'epoca di un dilagante, talvolta insostenibile, "politicamente corretto”. Maurizio Costanzo