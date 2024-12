L’omaggio a Gerry Stefanelli, impresario dell’intrattenimento

Montecatini Terme, 12 dicembre 2024 – Un personaggio che ha speso una vita per il mondo dello spettacolo che era la sua casa. E lo ha fatto con l’entusiasmo e la voglia di fare sino all’ultimo giorno della sua vita, il 10 agosto 2023, quando prematuramente ci ha lasciato per un malore nel suo ufficio di Montecatini. Martedì 17 dicembre alle 17 la rassegna “Acqua in bocca ma non troppo” omaggerà la figura di Gerry Stefanelli, l’impresario dell’intrattenimento che ha scritto pagine importanti. L’appuntamento è alle Terme Tettuccio (sala Portoghesi) della città che lui amava. Stefanelli ha vissuto a tutto tondo lo spettacolo: prima come orchestrale, poi come manager. E’ stato per lunghi anni uno dei soci della Vegastar insieme a Fernando Capecchi anche lui scomparso da poco.

Poi la decisione di andare avanti da solo, per meglio dire con una squadra che comprendeva e comprende il figlio Alessio, Giovanni Rastrelli, per un lungo periodo Alessandro Ferrari e molti altri. Nacque la Syriostar. Gerry fu artefice insieme a Capecchi della crescita di artisti diventati big come Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, tutti i protagonisti di “Vernice fresca” e “Aria fresca”. Era il road manager in tantissimi tour di Leonardo e Giorgio, nell’avventura di Panariello come conduttore di Sanremo. Ma il suo grande amore erano Miss Toscana (ma ha curato la rassegna anche in Liguria e in Umbria) e Miss Italia. Gerry era legatissimo allo storico patron Enzo Mirigliani, a sua figlia Patrizia e a tutto lo staff della Miren. Fu grazie all’intervento di Gerry che Miss Italia nel suo periodo d’oro delle dirette su Rai1 sbarcò a Montecatini nel 2011 e nel 2012. Per questo nel pomeriggio in suo ricordo di martedì ci sarà anche la Miss Italia in carica Ofelia Passaponti. Ofelia è di Siena e non ha conosciuto personalmente Gerry che sarebbe stato felicissimo della sua elezione perché arrivata alla finalissima come Miss Toscana. Intervistati dalla conduttrice di “Acqua in bocca ma non troppo”, Simona Peselli, ci saranno il figlio Alessio Stefanelli che ha preso le redini di Syriostar, il suo collaboratore Giovanni Rastrelli e due giornalisti molto legati a Gerry: Marcello Cambi storico capo ufficio stampa di Miss Italia ed Enrico Salvadori giornalista che segue dal 1991 Miss Toscana e Miss Italia.