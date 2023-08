E’ morto Gerry Stefanelli, malore nell’agenzia. Lutto per il manager di Miss Toscana

Montecatini, 10 agosto 2023 – Un lutto lascia sotto choc il mondo dello spettacolo in Toscana. E’ morto per un malore nella sua agenzia Gerry Stefanelli, 73 anni. Era lui il padre dei concorsi di bellezza in Toscana.

Chi era Gerry Stefanelli: contribuì al successo di molti big dello spettacolo

La sua Syriostar cura in particolare Miss Toscana, storico concorso quarantennale. Stefanelli ha avuto un malore proprio nella sua agenzia. Immediati i soccorsi chiamati da chi era con lui ma ogni tentativo di rianimazione del 118 è stato vano.

Profondo il cordoglio del mondo dello spettacolo. Una notizia che lascia sotto choc le tante persone che conoscevano Stefanelli e i tanti collaboratori proprio nei giorni in cui Miss Toscana è nel suo clou.

Tantissimi i ricordi dei concorsi organizzati da Stefanelli, che ha lanciato molti giovani nel mondo dello spettacolo e tante miss che poi sono salite alla ribalta nazionale. Tra queste Denny Mendez, ma anche Anna Safroncik e Silvia Mazzieri, poi diventate attrici importanti. E ancora Beatrice Bocci, che fu la prima Miss già mamma.