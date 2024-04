Pescia, Silvia Mezzanotte canta Mina in ‘Vorrei che fosse amore’

Pescia (Pistoia), 7 aprile 2024 - Con l’eleganza del canto di Silvia Mezzanotte, due attori e un ensemble tutto al femminile di ben dieci elementi, l’atmosfera soffusa e le luci della ‘Bussola’ nel giorno del suo ultimo live, arriva un inedito recital-omaggio per la Regina della canzone italiana. Sono questi gli ingredienti di ‘Vorrei che fosse amore’, titolo dello show nonché di uno fra i brani più iconici di Mina. Un progetto la cui partenza è per sabato 13 aprile alle ore 21.00 al Teatro Pacini di Pescia, anteprima nazionale del tour (in questa occasione Beatrice Baldaccini sarà sostituita da Sabrina Mina Ottonello) che poi proseguirà nelle maggiori città italiane: Milano il 9 maggio, Torino il 22 maggio, Marina di Pietrasanta il 4 agosto, Bologna l’11 ottobre, Firenze il 6 dicembre, Bergamo il 4 gennaio 2025. Il 23 agosto 1978, nel leggendario ‘Teatro Bussoladomani’ sul lungomare di Lido di Camaiore, Mina saliva sul palco per il suo ultimo live, prima del definitivo ritiro dalle scene. Un concerto che l’ha consacrata per sempre quale icona insuperata del pop. Sarà proprio quella notte indimenticabile l’ambientazione dello spettacolo a lei dedicato. Un salto a piè pari nel tempo quasi fosse ieri. Una formazione live esclusivamente in rosa. Due attori che, attraverso le canzoni più note della Tigre di Cremona, portano in scena la loro imprevedibile storia d’amore. A interpretarle c’è Silvia Mezzanotte, voce tra le più apprezzate del panorama italiano. Dopo il lungo sodalizio artistico con i Matia Bazar, di cui è stata frontwoman per moltissimi anni, decine di tournée in Italia e all'estero e duetti con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Al Jarreau, Michael Bolton e Dionne Warwick, ha pubblicato quattro album da solista e partecipato a numerosi spettacoli teatrali e televisivi. È del 2016 la sua vittoria a ‘Tale e Quale Show’ su Raiuno, con una serie di strepitose esibizioni, prima fra tutte l’interpretazione di ‘Brava’, canzone portata al successo proprio dalla Signora Mazzini. “La voglia di omaggiare Mina – confida Silvia - è pari all’amore e al senso di gratitudine che nutro per lei come artista e donna. Ed è la stessa che mi ha spinta ad accettare con entusiasmo il ruolo di protagonista di questo show”. La regia, così come anche i testi, sono opera di Gabriele Colferai. Ad accompagnare la Mezzanotte l’Ensemble Le Muse, già noto per aver portato in tour in Europa “l’Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”, concerto diretto dal Maestro Andrea Albertini, cui è affidata la direzione musicale anche del tributo a Mina. In scena Beatrice Baldaccini (Pretty Woman, Grease, Balliamo sul Mondo, Raffaella!) e lo stesso Gabriele Colferai sono la coppia di innamorati che si racconta sulle note dei più celebri successi di Mina: Parole parole, Insieme, Anche un uomo, Grande grande grande, L'importante è finire e altri ancora. Canzoni che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni rilette dall’intensità di Silvia Mezzanotte che, con il pathos che le è proprio, celebrerà Mina con tutto il mondo di emozioni e suggestioni che le appartengono. "Racconteremo, fra musica e parole, una storia d'amore moderna, emozionante e sorprendente – chiosa Mezzanotte - rivelata attraverso brani per sempre impressi a inchiostro indelebile nel Dna di ciascuno di noi". Maurizio Costanzo