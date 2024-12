Feste, concerti e dj set, tutti gli appuntamenti a Montecatini e Pescia

Montecatini Terme, 30 dicembre 2024 – Tutto pronto per la sera di San Silvestro: la città di Montecatini Terme saluterà l’anno vecchio e accoglierà il 2025 con un mega party e divertimento in piazza del Popolo. L’evento, organizzato per coinvolgere cittadini e turisti, sarà caratterizzato dalla Grande Festa di Radio Mitology, una celebrazione all’insegna della musica e dell’energia. La piazza si trasformerà in un grande palcoscenico per un viaggio musicale nei mitici anni ’70 e ’80, con i Dj set curati da Fabio Lenzi. Sul palco Marco Barsanti, conosciuto come Barsa Mc, sarà al microfono per guidare il pubblico attraverso la serata. Ad arricchire lo spettacolo, le iconiche Ragazze in Vinile e le dinamiche Go Go Girls, che con le loro coreografie e la loro energia daranno vita a un’esperienza coinvolgente, capace di animare il palco e l’intera piazza. A partire dalle 21 è prevista musica dal vivo con dj set e tutte le hit del momento.

L’appuntamento in piazza è dalle 21, poi musica fino a tardi

L’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato anche a Pescia, sotto la grande volta del rinnovato ex Mercato dei Fiori dove torna, a trenta anni di distanza dall’ultima volta, la festa dell’ultimo dell’anno, anzi, le due feste messe in programma dall’associazione culturale Pinocchio 3000 e dall’amministrazione comunale per festeggiare l’arrivo del 2025. Un fine anno unico che inizia alle 15.30 con “Il festino di San Silvestro”, festa dedicata ai bambini ricca di animazione, giochi, musica, baby dance, cartoni animati e cioccolata calda; previsto, alle 17, un collegamento con Tokio, per un gioioso brindisi augurale al nuovo anno. E alle 22 il vecchio Mercato si riempirà di luci, e inizierà la notte di fine anno per tutti: ben quattro i dj alla consolle, con Ringo dj tour, Concorde, Alessandro Del Fabbro, Boccaccio e Pianeta Rosso, Walter Demi, Casina Rossa, e Maxemme, Glass Globe, con la vocalist Cristine Love, e la drag queen DaliDame. Alle 24 previsti gli auguri del sindaco Riccardo Franchi e il brindisi al nuovo anno, poi ballo e divertimento fino alle 2, quando arriveranno cornetti appena sfornati e cappuccini ben caldi. Ci sarà il bar, caffetteria, spazio necci e castagnaccio. Le feste saranno a ingresso libero, ospitate da un ambiente impreziosito dalla collezione di Presepi in Carriola e dalla ricostruzione del fiume con le installazioni luminose e in movimento realizzate dalla Nuova Guastapaglia e da Giorgio Tesi Group e Officina delle Arti.