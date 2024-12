Firenze, 21 dicembre 2024 - Si avvicina la sera più lunga dell'anno, quella di San Silvestro, per salutare il 2024 che si chiude e dare il benvenuto al 2025. In Toscana ci sono tantissimi appuntamenti in calendario, come ogni anno, tra musica e intrattenimento. Ecco una selezione di eventi città per città.