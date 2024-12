A Pontedera il capodanno più giovane della Toscana

Firenze, 21 dicembre 2024 - Il capodanno più giovane della Toscana, insieme ad artisti amatissimi dalla Generazione Z. Shade, Petit, Federica Carta, Niveo, Crytical e Dennis Benincasa sono i protagonisti del “Radio Stop Party - Capodanno a Pontedera 2025”, in programma martedì 31 dicembre in piazza Martiri della Libertà a Pontedera (Pisa). Un San Silvestro di note e allegria (dalle ore 22,30), rigorosamente a ingresso libero, organizzato dal Comune di Pontedera e da Radio Stop, emittente che si conferma, per il quarto anno, partner ufficiale della notte più lunga. Direzione artistica a cura di Manuel Magni. "Ritorna l'appuntamento col Capodanno in piazza e Pontedera è pronta – annuncia il sindaco di Pontedera Matteo Franconi - come sempre, ad accogliere tante persone. Lo faremo con un partner importante come Radio Stop, offrendo una serata di musica e spettacolo dedicata soprattutto ai giovani. Anzi, possiamo definire il Capodanno di Pontedera probabilmente come il più giovane della Toscana. E proprio in questa ottica sono lieto di annunciare che, ad aprire la serata, sarà il nostro giovanissimo concittadino Dennis Benincasa, che ha mostrato tutto il suo talento a The Voice Kids". Dopo la fortunatissima “Dire Fare Baciare” con Elettra Lamborghini, Shade è pronto a far ballare piazza Martiri della Libertà con le sue canzoni intrise di pop e rap. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, visti i 4 dischi di platino e gli oltre 100 milioni di ascolti e 200 milioni di views sul web. Non è da meno Petit: finalista di Amici 2023, il cantante romano spazia tra urban e pop, con tutta la freschezza dei suoi 19 anni. Il singolo “Mammami” conta oltre 17 milioni di streams e su Spotify ha un milione di ascoltatori mensili. Dal salotto Tv di Amici anche Federica Carta, che a Pontedera ritrova Shade, con cui ha duettato in “Irraggiungibile”. E ancora, l’ex busker Niveo - che poche settimane fa ha aperto i concerti milanesi di Laura Pausini - e il rapper Crytical sull’onda dell’ultima hit “Playlist”. A dare il via è Dennis Benincasa, il giovanissimo pontederese protagonista del talent The Voice Kids. Conduce la serata Roberto Giannoni - voce ed editore di Radio Stop - che per il fatidico countdown di mezzanotte porterà sul palco il sindaco Matteo Franconi e tutti gli ospiti della serata. Dopo i brindisi si apriranno le danze con Regina Miami e lo staff del Radio Stop Party, in consolle Marco Reset Dj. Come detto, la serata è a ingresso libero, e sarà trasmessa in diretta sulle frequenze di Radio Stop. Tutte le ulteriori info saranno disponibili nei prossimi giorni sui social e sul sito del Comune di Pontedera www.comune.pontedera.pi.it.