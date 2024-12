Capodanno 2025 a Firenze: Mr Rain e grandi eventi in cinque piazze

Un Capodanno di musica, magia e giochi spalmato in cinque piazze della città. Il nome di punta è quello di Mr Rain, autentica rivelazione dell’ultima edizione del festival di Sanremo che sarà in piazza Signoria.

PIAZZA SIGNORIA

Il clou della festa sarà proprio sotto la torre di Arnolfo con il veglione promosso dal Comune e curato da Fondazione MUS.E, che vedrà la partecipazione di artisti noti della musica italiana e internazionale: Mr Rain, appunto, i BowLand, Giovanni Caccamo e Deborah Iurato saranno protagonisti di una serata unica tra note, luci e magia, accompagnati da giovani talenti e artisti emergenti.

La novità di quest’anno sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, alle 17.15. Lorenzo Baglioni, il mago Mattia Boschi e il ventriloquo Nicola Pesaresi porteranno allegria e intrattenimento. Dalle 18.45 alle 21, la facciata di Palazzo Vecchio si trasformerà grazie allo spettacolare video mapping realizzato per l’occasione da Stefano Fomasi. Alle 21 sarà la volta degli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, a seguire, alle 22.30, si esibirà Deborah Iurato, celebre per aver partecipato e vinto al talent show Amici, Syria, già vincitrice del festival di Sanremo e il raffinato cantautore Giovanni Caccamo, vincitore delle Nuove Proposte nel 2015 all’Ariston.

Alle 23.30, spazio a Mr Rain. Dopo il brindisi della mezzanotte, i festeggiamenti continueranno con l’energia dei BowLand, trio fiorentino di origini iraniane.

PIAZZA SAN GIOVANNI

L’Associazione “Musart” presenta l’evento “Cori Gospel”, che vedrà protagonisti due gruppi d’eccezione: “The Pilgrims”, rappresentanti del gospel contemporaneo toscano, e “Lara Johnson & the Black Voices”, straordinario ensemble di 6 cantanti accompagnati da una band (tastiere, basso e batteria).

PIAZZA SS. ANNUNZIATA

L’associazione “Quelli del ‘29” presenta “Jazz in Luce”, un evento immersivo che unisce la musica del virtuoso jazzista Nino Buonocore e del suo quartetto al talento internazionale del sassofonista Max Ionata. La performance sarà arricchita da spettacolari giochi di luce, in armonia con la musica, per valorizzare l’architettura storica della piazza e creare un’atmosfera unica. Appuntamento dalle 22.45 a mezzanotte e mezzo.

OLTRARNO ITINERANTE

L’associazione “Music Pool” presenta “Happy New Year on the Road”, con due marching band che seguiranno due distinti itinerari musicali pensati per diffondere musica e allegria in due aree simboliche di Firenze. I Magicaboola Brass Band, con il loro sound funky, animeranno le vie di Santa Maria Novella, comprese Via Palazzuolo e Via Maso Finiguerra, mentre gli Zastava Orkestar, con sonorità balcaniche e gitane, porteranno la festa nell’Oltrarno.

PIAZZA SANTA CROCE

L’Associazione Orchestra da Camera Fiorentina presenta “Capodanno 2025: Musica, Danza e Tradizioni sotto le stelle di Firenze”, un evento unico che combina musica e danza per una serata coinvolgente e interattiva.

La National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e l’Orchestra da Camera Fiorentina eseguiranno un vasto repertorio musicale che spazia dalla musica sinfonica al pop rock. A rendere la serata ancora più speciale, i ballerini dell’associazione Kinesis Danza.