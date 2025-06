'Rinasce' il lago di Londa: “E' un momento storico”

Londa (Firenze), 16 giugno 2025 - 'Rinasce' il lago di Londa (Firenze), nel cuore della Valdisieve. Oggi l'inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sindaco Tommaso Cuoretti. Giani, spiega una nota, ha sottolineato che "oggi è un momento storico per questo paese bellissimo, per la Valdisieve e tutto il Mugello. Ma è anche il simbolo e l'esempio dell'impegno della Regione verso la Toscana diffusa, una priorità del governo della regione". "Si tratta - ha aggiunto - di un luogo suggestivo che caratterizza questo territorio, un sito naturalmente attrattivo per il turismo e vissuto dai cittadini di Londa e del territorio. Da oggi, grazie a i nuovi interventi realizzati, il lago sarà più accessibile e vivibile grazie alla nuova area feste e la passerella pedonale". Giani ha ricordato anche l'impegno della Regione a fianco del Comune con il finanziamento all'impianto sportivo polivalente, gli impianti sportivi del parco del lago e i lavori finanziati con il Fondo di sviluppo e coesione per il completamento di porzione dell'area a verde pubblico e la sua completa fruizione. Tra le principali novità realizzate, spiccano una nuova area feste, pensata per accogliere eventi e iniziative locali, e una passerella pedonale che rende il lago più accessibile e integrato con il contesto ambientale circostante. Un’operazione di recupero che non si limita alla semplice manutenzione, ma che punta a rilanciare l’intera zona come polo di aggregazione e attrazione turistica. L’intervento sul lago si inserisce in un piano più ampio di rilancio del territorio, sostenuto anche attraverso altri progetti. La Regione Toscana, infatti, ha affiancato il Comune non solo per il completamento delle aree verdi pubbliche, ma anche con il finanziamento di un impianto sportivo polivalente e il potenziamento degli impianti sportivi del parco del lago, grazie al Fondo di sviluppo e coesione. Cuoretti ha accolto con entusiasmo la rinascita del lago, sottolineando l’importanza di questo spazio per la comunità locale. Un luogo che, oltre a conservare il suo fascino naturale, adesso potrà ospitare eventi culturali, sportivi e ricreativi, diventando una risorsa concreta per il benessere e la socialità.