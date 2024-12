Meteo Toscana, l’anticiclone delle Azzorre ci regala sole fino a capodanno

Firenze, 28 dicembre 2024 – Sereno praticamente in tutta Italia fino a capodanno, cieli tersi, meteo splendido per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025: le previsioni meteo del Lamma spiegano che è tutto merito di un “caro amico” che erroneamente consideriamo solo una presenza estiva, mentre l’anticiclone delle Azzorre c’è anche d’inverno. Solo che di solito lo vediamo di rado… mentre adesso questa alta pressione ci fa da scudo almeno fino al primo gennaio, poi il tempo tornerà più incerto. Ma non ci si può certo lamentare, visto che siamo in inverno.

I cieli sereni che in inverno favoriscono però l’abbassamento delle temperature: valori sottozero e possibili gelate al mattino, mentre in collina e in montagna ci sarà inversione termica con aria più calda in quota che in piano. Nel mezzo del giorno invece le temperature massime arriveranno anche a 13-15 gradi.

Turisti infreddoliti a Firenze (foto d'archivio New Press Photo)

E la serata di capodanno? Buone notizie: l’anticiclone regge, anche se un po’ di nuvolosità e nebbia ci potrebbero essere fra Toscana e Emilia per un ricircolo umido che arriva dal Tirreno. Si preannuncia una serata di San Silvestro bello e freddo.

L’inizio del 2025 dovrebbe essere all’insegna del bel tempo per il primo gennaio, ma dall’Atlantico arriva una bassa pressione molto profonda. I suoi effetti al Centro si dovrebbero vedere verso il 3-4 gennaio con possibilità di piogge in Toscana. A seguire, dopo la perturbazione, è probabile (ma è ancora un po’ presto) che arrivi un’ondata di freddo. Quanto freddo? Adesso è presto per dirlo, al momento si può dire che saranno giorni più freddi rispetto a questa fine 2024. Ma le notizie sulla neve in pianura, se dette oggi, non hanno fondamento.

Luca Boldrini