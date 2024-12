Vento, sole e inversioni termiche. Meteo Toscana, le previsioni per i prossimi giorni

Firenze, 26 dicembre 2024 – Un Natale in Toscana caratterizzato dal bel tempo. Sole, lieve aumento delle temperature e rinforzi di vento. A fare il punto della situazione sono gli esperti del Centro Meteo Toscana.

Nel giorno di Natale, si spiega, c'è stato un rialzo anche non indifferente dei valori minimi di temperatura. “Questo – fanno sapere dal Centro Meteo Toscana – grazie a una ventilazione da Grecale che ha spirato anche in modo moderato per tutta la notte. Il vento non permette un buon irraggiamento notturno perché rimescola tutti gli strati di aria e le temperature non possono scendere più di tanto e le brinate sono inesistenti (tranne per le zone riparate)”.

In Toscana bel tempo nei giorni delle festività di Natale, con gelate in pianura (Foto Ansa)

Alta pressione e ventilazione “fredda” nord orientale caratterizzano anche la giornata di oggi, 26 dicembre, in Toscana. “Dal 27 dicembre –proseguono ancora gli esperti del Centro Meteo Toscana – dovrebbe cessare la corrente più fredda e l'invadenza anticiclonica sarà ancora più evidente. Le temperature in montagna riprenderanno a salire e in pianura torneranno le solite inversioni termiche con nottate e mattinate fredde con probabili brinate e valori termici più miti durante le ore centrali della giornata”.

Previsioni prossimi giorni in Toscana

Il consorzio Meteo Lamma conferma il quadro. Nei giorni prima di Capodanno il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutta la regione. Ecco le previsioni nel dettaglio:

- Giovedì 26 dicembre: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti moderati di Grecale. Mari mossi a largo. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento con locali gelate in pianura; massime stazionarie.

- Venerdì 27 dicembre: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti nord orientali da deboli a moderati. Mari poco mossi. Temperature minime in calo con gelate in pianura, massime in lieve aumento, più accentuato in montagna.

- Sabato 28 dicembre: cielo sereno. Venti deboli o al più moderati nord orientali. Mari poco mossi. Temperature minime quasi stazionarie in pianura con locali gelate, massime in lieve aumento (valori sopra alla norma in montagna).

- Domenica 29 dicembre: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli in prevalenza orientali. Mari calmi o poco mossi. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo.